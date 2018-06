De Andreis: “Con Macri demostramos los logros del trabajo conjunto con municipios y provin

Fernando de Andreis es el Secretario General de la Presidencia, uno de los funcionarios con quien el presidente Mauricio Macri ultima su agenda a diario, dialogó con El Litoral acerca de su recorrida por Corrientes y destacó la figura del gobernador Gustavo Valdés. “Valdés viene demostrando que es un gobernador extraordinario”, dijo. Macri estuvo en Corrientes el jueves, fueron casi 4 horas en las que recorrió: Mercedes, Carlos Pellegrini, La Laguna Iberá y Paso de la Patria. Uno de los encargados de armar la agenda presidencial fue de Andreis.

“Fue una linda jornada, pudimos estar en lugares muy emblemáticos que tiene la provincia de Corrientes. Recorrimos la Laguna Iberá y apreciamos el esfuerzo y todo el trabajo que están haciendo los correntinos por su tierra. El calor de la gente con el Presidente fue espectacular. Pudimos apreciar en Colonia Carlos Pellegrini toda la transformación de trabajadores para vincularse al turismo; el cambio es impresionante”, dijo.

“En Paso de la Patria, el Presidente anunció el Seguro Verde, que permitirá la siembra de 50 mil hectáreas de bosques nativos, a través de subsidios por 1.100 millones de pesos, confiamos en el impacto que va a tener en la región”, agregó.

“Luego Macri encabezó la reunión de la Mesa de Turismo, que fue una suerte de continuidad de lo que hicimos en las Cataratas de Iguazú. En esta oportunidad se agregaron Santa Fe y Formosa. Es increíble la dinámica de trabajo que se genera con ese formato, porque estaban las autoridades de turismo de las provincias y del Ministerio de Turismo nacional y se va al detalle de las cuestiones que se pueden realizar en un trabajo conjunto entre los municipios, las provincias y la nación”.

“También estaba la gente de Vialidad trabajando mucho en lo que hace a conectividad, no sólo de infraestructura terrestre y aerocomercial. La infraestructura de las comunicaciones es muy importante, porque hay muchos pueblitos muy lindos que el mundo quiere conocer, pero que necesitan conectividad. Por eso el Gobierno nacional, a través del ministro de Modernización (Andrés) Ibarra, por indicación del Presidente, lanzamos el plan federal de internet, recordemos que Corrientes había sido totalmente discriminado por el kirchnerismo, porque la conectividad venía desde Buenos Aires y puenteaba a Corrientes. Así que ahora ya hay cinco localidades conectadas, San Lorenzo, Goya, Bella Vista, Esquina y Corrientes, casi 500 mil correntinos beneficiados por esto”.

“Así pusimos de manifiesto el disparate que se venía haciendo por un capricho político y por no entender que a la larga el que se ve beneficiado, por el trabajo conjunto del municipio-provincia y la Nación, es el correntino, el ciudadano de a pie, el argentino que no le importa de qué color político es el gobierno, lo que quiere es que trabajemos juntos y le resolvamos sus problemas. Ese fue el espíritu de lo que fue la agenda del presidente en Corrientes”.

Valdés

Sobre el Gobernador correntino y su proyecto para crear una empresa estatal que avance en la conectividad, a través de la instalación de fibra óptica en toda la provincia, de Andreis dijo: “Valdés viene demostrando que es un extraordinario gobernador. Entró rápidamente en sintonía, que no siempre es fácil los primeros meses de gestión, pero él lo hizo rápidamente, y uno de los principales temas que charlamos es el de la conectividad y en en los esfuerzos presupuestarios que hace la provincia para crear esta empresa para llevar internet a todos los correntinos”.

Aborto

Sobre el avance del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el secretario presidencial sostuvo: “Estamos muy contentos con el debate en sí mismo. Fue un discusión difícil, pero lo que rescatamos es que se hizo con mucho respeto y mucha altura, un debate que la Argentina se debía hace tiempo y que toca temas personales y profundos de cada uno de nuestros diputados. Se demostró que se está a la altura, con respeto y con responsabilidad. Fue un debate histórico que todos tenemos que celebrar”.