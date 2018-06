Empedrado: quejas por presuntos incumplimientos en la normativa para designar docentes suplentes

“Todos necesitamos trabajar. No es nada personal, simplemente queremos que se respeten las normas vigentes, en este caso el Reglamento para interinatos y suplencias. Precisamente ahí están fijados los requisitos y procedimientos”, manifestaron desde Empedrado en comunicación con esta redacción. Si bien indicaron que no es la primera vez que consideran que se incumplió esa normativa, señalaron que días atrás se presentó un nuevo caso en la Escuela cabecera Nº 598.

“Según el artículo 17 del reglamento, los cargos a cubrirse deben ser exhibidos a partir de las 17”, precisaron. Al mismo tiempo aseveraron que “eso es lo que precisamente no sucede. Quien está a cargo de la dirección, no da a conocer esa información y cuando son las 18, designan y listo”.

“En la última designación de una suplencia, por ejemplo, se cometieron varias irregularidades”, consideraron. Tras lo cual explicaron que “además del puntaje se tiene en cuenta la presentación del certificado de aptitud psicofísica. Requisito que la docente que fue adjudicada no sólo no lo tenía, sino que inclusive ni sacó turno para realizarse los estudios en el organismo provincial correspondiente”.

“Y por si fuera poco, la mencionada docente ya completó el cupo de 30 días trabajados por lo cual ahora tendría que estar al final de la grilla de los postulantes. Sólo si los otros no quieren esa suplencia, ella podría volver a ejercer provisoriamente un cargo. Ese ítems es para que precisamente todos tengan posibilidades de trabajar”, destacaron.

Luego indicaron que en otras oportunidades ya presentaron reclamos ante autoridades educativas “pero hasta ahora no recibimos respuestas concretas ya que muchos seguimos sufriendo como consecuencia de los incumplimientos del reglamento”, concluyeron.