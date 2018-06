Nicolás Maduro arremetió contra el presidente de Colombia

El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, prepara “un conjunto de incidentes y provocaciones de carácter militar” para generar un conflicto armado entre los dos países y pidió ayuda a las Fuerzas Armadas colombianas y venezolanas. “Se prepara desde el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos un conjunto de incidentes y provocaciones de carácter militar desde territorio colombiano y dentro de territorio venezolano para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela, así lo denuncio”, dijo Maduro desde un acto de ascenso a militares.

El mandatario envió un mensaje a las “fuerzas militares” y a las “fuerzas policiales” de Colombia para que no se presten “a las marramucias” y “trampas” del “presidente saliente Juan Manuel Santos” que, señala, “quiere dejar incubado un conflicto militar para hacerle el favor al imperialismo norteamericano” contra Venezuela.

“Confío en ustedes militares colombianos, que no se presten a un conflicto entre hermanos y le digo a ustedes militares de Venezuela, suban la guardia, alertas en toda la frontera colombo-venezolana”, dijo.

Pidió al comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, Remigio Ceballos, que “tome las medidas de inteligencia, contrainteligencia y las medidas logísticas militares para garantizar el resguardo del territorio nacional y la paz en territorio de Venezuela”.

Aseguró que no le importa quién ganará en las elecciones presidenciales de Colombia que se celebrarán este domingo.