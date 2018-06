Parque Nacional Iberá: ¿qué hay detrás?

Por Fernando Laprovitta

Sociólogo. Especialista en Antropología Política. Docente de la FADyCC. Unne.

Especial para El Litoral

Detrás de la creación del Parque Nacional Iberá hay muchos intereses en juego. Políticos, turísticos, ecológicos, sociales y hasta incluso ideológicos y mitológicos. Pero detrás de su creación, también existe un elemento fundamental que funda su razón de ser: el bien común. La creación de cualquier área natural protegida, claramente, materializa el bien común.

Pero para mejor entendimiento acerca de la cuestión, es necesario comenzar por el principio. Partimos diciendo que el organismo encargado de velar por el patrimonio contenido en las áreas naturales protegidas de jurisdicción nacional, es la Administración de Parques Nacionales. En la jurisdicción provincial, es la Dirección de Parques y Reservas, la cual administra y gestiona al Parque Provincial Iberá.

Otro de los aspectos a considerar, nos lleva al año 1983, cuando se consagra la protección del Iberá como área protegida. La ley provincial 3771 de ese año, declara Reserva Natural a la totalidad del espacio comprendido por la cuenca del mismo nombre, abarcando una superficie (entre propiedades privadas y fiscales) aproximada a 1.3 millones de hectáreas. En el año 2000, se sanciona el Decreto Ley N° 18 que finalmente crea el Parque Provincial Iberá sobre la superficie fiscal dentro de la Reserva. En efecto, 550 mil hectáreas fiscales pasan al dominio público del estado provincial y adquieren una categoría de conservación más estricta. Las restantes 750 mil hectáreas, privadas en su mayoría, mantuvieron su carácter de Reserva. Vale decir, que esta condición no afectó ni afecta los sistemas productivos de esas tierras, en tanto enmarcadas en el respeto por la normativa ambiental vigente.

Pues bien. En los años noventa, Douglas Tompkins, a través de sus organizaciones conservacionistas, adquiere 150 mil hectáreas situadas en zona de Reserva linderas al Parque Provincial. ¿Cómo las adquiere? Lo hace comprando, sujeto a derecho, a otros propietarios particulares. ¿Con que intención las compra? Las compra con la intención de restaurarlas ambientalmente para luego donarlas al estado nacional para la creación de un Parque Nacional. Si bien hasta aquí este párrafo parece un cliché en memoria del norteamericano, las evidencias son elocuentes a su favor, dado que la consumación de la donación de semejante cantidad de tierras, quedó formalizada pocos días después de su fallecimiento.

La creación del Parque Nacional en Iberá encuentra analogía con el Parque Nacional Mburucuyá. El legado de un particular extranjero al estado nacional con el fin último de mantener procesos ecológicos a perpetuidad y resguardar el patrimonio contenido en ellos. En otras palabras para la cuestión en particular: se tratan de tierras privadas situadas en la Reserva Provincial Iberá, que un extranjero adquiriera para luego ser transferidas al estado nacional para su perpetuación. Esto marca un gran ventaja. Tierras privadas pasan ahora a ser propiedad de todos los argentinos. Per se, a dicha actitud no puede anteponerse ninguna clase de objeción, salvo la desconfianza propia de la ignorancia.

Otra oportunidad que se vislumbra, está dada por el beneficio derivado de la conservación del patrimonio. Y si bien la provincia ya posee experiencia en tal sentido, a partir de los efectos sociales y económicos provocados por la protección del Iberá, la presencia de la Administración de Parques Nacionales, con su experiencia casi centenaria, potenciará la experiencia de conservar y preservar el patrimonio.

La sinergia nación-provincia-pueblos deja de ser un simple discurso, para transformarse en una realidad expuesta. Guste o no, obliga a trabajar en consecuencia, a sabiendas que los logros e impactos trascienden las gestiones de gobierno y se impregnan en la historia. En efecto, no se alcanza a dimensionar el efecto multiplicador positivo que esta sinergia va a provocar. Incluso el discurso político es cauto, porque no termina de asimilarse la verdadera trascendencia que posee una área natural protegida como pivote del desarrollo y crecimiento, de la mano de las actividades turísticas que genera. En tal sentido, el gobierno provincial ha generado anclaje en estos aspectos. No son apuestas. Son verdaderas inversiones, con resultados que ya comenzaron a cristalizarse y que quedan en evidencia con el desarrollo que adquirieron estos pueblos de la cuenca iberana. No son promesas. Son realidades que sólo pudieron lograr a través del consenso, el trabajo y el sentido común.

La conservación no es un hecho biológico. La conservación es un hecho político. Y como tal, todo hecho político debe tender a la generación del bien común. La creación de un parque nacional claramente lo es. Ciertamente, se transforma también en un factor correctivo de desigualdades o conflictos sociales en el marco ambiental que ofrece.

En definitiva: detrás de la creación del Parque Nacional Iberá, amén de la nacionalización de las tierras, se esconde una caja colmada de oportunidades sociales, ambientales y económicas para Corrientes. Adicionales al esfuerzo que la Provincia viene desarrollando en esta línea. Entorpecer el proceso, tal como hoy sucede en la cámara de Diputados de la Nación, sólo beneficia el interés político de unos pocos. Sumar a la consumación del proceso, en definitiva, derivará un impacto significativo para nuestra provincia, cuya cosecha beneficiará a todas las generaciones venideras.