Sampaoli: “Nos vamos frustrados”

El entrenador Jorge Sampaoli comentó ayer que se fueron “frustrados” luego de la igualdad con Islandia, en el debut del Mundial de Rusia.

“Nos vamos frustrados porque no pudimos quebrarlos. Salimos decididos desde el arranque aunque esto recién empieza y aprenderemos de cara al futuro. Tendremos fortaleza para el próximo partido y deberemos ganarlo”, afirmó el entrenador en una conferencia de prensa en la que se lo vio con rostro serio y sin demasiada autocrítica.

“Creo que nos faltó traslado rápido en el primer tiempo, algo que hicimos en el segundo y ahí logramos entrarles mejor. Ellos salieron a plantarse en su propio campo”, analizó.

Sampaoli respaldó a Lionel Messi, que tuvo un partido regular y falló un penal clave cuando estaba el empate afirmado, y relativizó la falla en la definición al decir que fue una “circunstancia”.

“La preocupación pasa por no lograr los tres puntos, algo que vinimos a buscar. Las circunstancias que marcaron que Lio (Messi) no concrete sus situaciones son solamente para las estadísticas”, apuntó.

Asimismo, el ex seleccionador de Chile sostuvo que se ilusiona con Messi y resaltó que, en caso de “fortalecerse”, podrán ganarle a “cualquiera” de cara al futuro en la competencia. “Evaluar el rendimiento de Messi es muy difícil porque los rivales se metieron todo el tiempo atrás, rodeándolo continuamente y él tuvo interés en que Argentina gane. Me deja tranquilo su compromiso”, aseguró.

Sampaoli respondió corto ante cada consulta y se mostró molesto cuando le cuestionaron la elección de Eduardo Salvio como lateral derecho, puesto en el que nunca jugó en su carrera y en el que mostró errores a la hora de marcar. “Salvio jugó de cuatro porque Meza iba por adentro y necesitábamos un lateral profundo”, argumentó ante una pregunta inquisidora.

La misma escena se presentó en el momento que le pidieron que explique la titularidad del arquero Wilfredo Caballero, suplente en Chelsea (Inglaterra) y debutante en el seleccionado en un Mundial, ya que le apuntaron a que lo puso por su juego con los pies.

“Caballero es titular no sólo por cómo juega con los pies, sino también por una relación entre él y sus compañeros dentro de la cancha”, respondió un incómodo y serio Sampaoli.