Solicitan detalles sobre reasignación de recursos provinciales

El Gobierno Provincial redujo un 20 por ciento de partidas destinadas a bienes de consumo y servicios no personales de los recursos del Tesoro General de la Provincia, para redireccionar a la elaboración y conclusión de proyectos ejecutivos de obras.

Por este motivo, trabajadores estatales solicitaron audiencia al gobernador Gustavo Valdés y al ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres para solicitar detalles sobre estos fondos y, de qué manera afectará al sector.

Dado que con la sanción del último Presupuesto 2018, el Ministerio de Hacienda cuenta con potestad para redireccionar recursos, el decreto 979 del 2 de mayo establece que “los créditos presupuestarios de las partidas de bienes de consumo y servicios no personales de fuente financiera 10 ‘Recursos del Tesoro General de la Provincia’, previstos en el presupuesto vigente, se reducirán hasta en un 20 por ciento sin comprometer la prestación y continuidad de los servicios públicos esenciales y de los programas sustantivos del gobierno”.

Este remanente se destinará al Ministerio de Coordinación y Planificación, a cargo de Horacio Ortega, para la elaboración y conclusión de los proyectos ejecutivos de obras, “indispensables para el desarrollo provincial”, según expresa la norma. Sin embargo, esta no indica el monto que se redireccionará.

En el presupuesto 2018 es posible observar que los recursos del Tesoro General de la Provincia rondan los 39 mil millones de pesos. Esto están compuestos con diversos ítems tales como inmuebles, sellos, ingresos brutos, Dirección de Aeronáutica, Regalías de la Represa Hídrica Yacyretá, Obras de Infraestructura, Seguridad Social, Bienes Personales, entre otros.

En la ley, en tanto, se puede contemplar que en lo que respecta a bienes de consumo, correspondiente a la fuente 10 del Tesoro Provincial de la Administración Central, las asignaciones superan los 1.800 millones de pesos. En lo que refiere a servicios no personales, superan los 1.700 millones de pesos. Una reducción del 20 por ciento en ambos ítems rondaría los 700 millones de pesos, para el caso de la administración central.

El decreto prevé que este recorte sea “un esfuerzo presupuestario conjunto de todas las áreas del Poder Ejecutivo”. Estos se reasignarán al área a cargo de Ortega, cuya cartera originalmente contaba con un presupuesto que no superaba los 63 mil millones de pesos. En esta área se desarrollan no sólo proyectos de obras, sino también programas de fortalecimiento institucional, como así municipal, y modernización del Estado.

Tanto el fortalecimiento de los municipios como la modernización son patas que propició el Gobernador, ya sea para avanzar con las conversaciones con intendentes, como también para proyectar la prestación de servicios de telecomunicaciones y colocación de fibra óptica en la provincia.

Desde ATE, no obstante, indicaron a El Litoral que solicitaron audiencia tanto con el Gobernador como con Vaz Torres. Para el gremio existe preocupación en algunos sectores, como en la Salud Pública de que dicha medida impacte en la adquisición de insumos para los hospitales.

Por ello, hubo una asamblea en el Hospital Vidal donde se evaluó este tema, como así, la situación del personal contratado en áreas administrativas y de enfermeros que no están en planta. “Al menos el 40 por ciento está precarizado”, expresó a este diario uno de los voceros de ATE, Walter Zamudio.