¡Adiós, Viejo!

Por Moni Munilla

Periodista

Ex jefa de Cultura del diario El Litoral

Yo entonces ganaba bien, podía darme ese lujo en Buenos Aires, con un hijo chico y la familia que se estaba acomodando”. “¿En serio, viejo? ¿Alguna vez ganaste bien como periodista?” “¡No! ¡Pero me gustaba presumir!”.

Fue parte de nuestra última charla, hace unos días, en tu oficina de la Redacción del diario El Litoral. Palabras, momentos, recuerdos que hoy llegan con la triste noticia de tu fallecimiento y que quieren trasvasar la tiranía del tiempo, con la integridad que como legado de distinción, nos dejás a quienes te conocimos.

Carlos Gelmi, nacido en Esquina, pueblo que siempre estuvo en tu memoria para nombrar junto con tus padres que te formaron, a los amigos que cosechaste, a la experiencia que pusiste en práctica cuando las puertas del trabajo se abrieron, asidas tus manos al picaporte de los principios éticos que fueron una constante en tu carrera profesional de más de sesenta años.

Siempre el mismo hombre, insobornable e infalible, como un estigma grabado a fuego sobre la blanca página del diario que creció con esa premisa valorativa, amparado en la solvencia de tu pluma que no concebía medias tintas al emitir opinión.

Por nueve inolvidables años, tuve el honor de compartir la Redacción con vos. Nuestra amistad venía ya de otro tiempo y encontrarnos en el mismo espacio, estrechó aún más el vínculo de maestro y alumna, de padre e hija en el afecto incontenible de mi corazón que siempre estuvo buscando el camino para acercarse al tuyo. Cuando me integré al grupo de periodistas, en el año 2006, me ofreciste tu viejo sillón frente a un escritorio que albergaba la tan codiciada computadora. Tenía yo el horario de la siesta disponible para armar mis notas de cultura y a eso de las 5 de la tarde, el turno se cortaba indefectiblemente, con tu ingreso a la sala y ese clásico “¡Adiós!” con que saludabas, de puro contra nomás. Te esmeraste siempre en dar el perfil de hombre adusto y sin embargo, todos sabíamos que eras naturalmente bueno, generoso, desinteresado.

Me gustaba verte recorrer la Redacción en silencio. Sabía que andabas en busca de las palabras y es una “maña” que pongo en práctica y me da muy buenos resultados. Me gustaba que te detuvieras cerca y escucharte recitar los versos de Rubén Darío: “Yo soy aquel que ayer nomás decía/ el verso azul y la canción profana/ en cuya noche un ruiseñor había/ que era alondra de luz por la mañana.” Y así, sin pausa, de los versos pasabas a alguna anécdota y la nota de ambos estaba perdida, pero qué lindo era compartir y volver, una vez más, a buscar las palabras que nunca fueron esquivas.

Guardo en mi corazón, aquella mañana de diciembre cuando llamé sin que supieras a mis amigos del Grupo “Amandayé” y de regalo te cantaron “Bajo el cielo de Mantilla”, que tanto te gustaba. Esa mañana, la Redacción se llenó de luz, con tu voz fundiéndose con la de ellos. Te vi feliz y eso bastó para que hoy lo recuerde así, como si el tiempo se hubiese detenido para tenerte cerca.

Te digo hasta siempre, con el corazón estrujado por el dolor. Te despido, con este cariño de hija que buscó y encontró en vos, el afecto de un padre que supiste darme sin reparos. ¿Sabés? Tengo aquí, el libro “Corazón”, de Edmundo de Amicis y de ese libro extraigo pasajes de un cuento que me conmueve. Es de un niño muy humilde que va al hospital a cuidar a su padre enfermo y lo alivia de sus dolores con su sola presencia. Pero, ese hombre al que cuidaba, no era en realidad su padre. “El enfermero del Tata”, que así se llama ese bello mensaje de amor entrañable, decide continuar con la compañía hasta el final. Y dice el autor: “¡Adiós!... Y mientras buscaba qué nombre darle, le vino a la boca el cariño que le había dado durante esos días. ¡Adiós! ¡Pobre Tata! Dicho lo cual, se puso el envoltorio de ropa bajo el brazo y a paso lento, salió de la sala. Comenzaba a despuntar el día”.

¡Adiós, Viejo!