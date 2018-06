Adiós al eterno rebelde

José Agustín Gómez

agomez@ellitoral.com.ar

Gelmi o el Viejo, como se lo llamaba en la Redacción, fue un rebelde hasta el último día de su vida. No le gustaban los reconocimientos ni los premios, siempre dudaba de quienes se los otorgaban. Estoy seguro de que estará rezongando y maldiciendo por lo bajo, esté donde esté, por la líneas que le dedico, por el tiempo en que pierdo en recordarlo.

El Viejo fue siempre un rebelde y para confirmarlo bastaba con escucharlo un par de minutos. “Me hice el carnet para no pagar el colectivo”, contó una vez antes de subir a un remís. “Pero usted no anda en colectivo”, le dije y respondió con una sonrisa socarrona: “Ya sé, pibe, es para cagarlos a estos hijos de puta (en referencia a los empresarios del transporte)”. Siempre fue un genio.

En más de una oportunidad compartió sus experiencias periodísticas. Alguna vez recordó: “No te das una idea las veces que me ofrecieron ser director de Información Pública”. Ante mi cara de asombro y la recurrente pregunta, Gelmi contestaba: “Les preguntaba cuánto me iban a pagar. Me decían el monto, pero les explicaba que ganaba lo mismo en el diario. Entonces, intentaban convencerme de que iba a manejar la publicidad y podría hacer diferencias. Obvio que los mandaba lejos. A mí que no me vengan a joder con esas porquerías de la publicidad o me pagan más de lo que gano en el diario o no me voy”. Nunca se fue y desde su lugar siguió enseñando.

El Viejo leía todo el diario. Era su ejercicio habitual. Cuando encontraba algún error dejaba la hoja del periódico en el escritorio del periodista que había escrito la nota. Señalaba errores. Cuando lo cruzabas en la Redacción e intentabas explicarle el error, escuchaba atentamente y refutaba: “Ya sé, pibe, a mí me lo vas a decir”. Sin una crítica explícita, te obligaba a ser mejor. Hoy en la Redacción, ya nadie hace eso.

Es difícil olvidar el rostro emocionado de Gelmi cuando escuchó la pregunta al presidente Mauricio Macri acerca de si apoyaría la posibilidad de una re-reelección de su socio político Ricardo Colombi. La avivada periodística trajo sus consecuencias, pero el Viejo no se inmutó. Cuando las cosas se calmaron, le pregunté si creía que había valido la pena preguntar y nunca olvido su respuesta: “Valió cada puteada. Siempre valdrá la pena. Ese es nuestro trabajo, incomodar a estos hijos de puta, al menos una vez”.

Unas 48 horas antes de morir faltaba al diario. Llamó a la Redacción para explicar por qué no iba, algo que no tenía porque hacer. “Me subió la presión hasta las nubes. Todo me subió, menos eso que tiene que subir”, se burló.

Este último año, el Viejo ya sabía que empezaba a retirarse y lo anunciaba en algunos gestos. Un problema de la vista le complicaba la lectura y, por recomendación médica, no debía hacerlo. Apenas salió de la clínica ya estaba leyendo. “Se van a la mierda, como no voy a leer”, refunfuñaba con una lupa en mano.

El Viejo se fue en el Día del Padre. Tenía 61 años de periodismo y aunque ya no esté seguirá enseñando cada vez que se lo recuerde. Gracias por tanto, maestro.