Denuncian a docentes en Salta por no respetar género de nena

Una mujer denunció ante el Inadi a dos maestras y a la vicedirectora de la escuela salteña Alejandro Gauffin por no respetar la identidad de género de su hija y tratarla como varón. Desde el Ministerio de Educación salteño reconocieron lo sucedido y se inició un sumario administrativo para investigar el hecho y, “en caso que correspondiera”, sancionar a las docentes.

La nena, de nombre Tiziana, cambió su DNI e identidad de género en abril. “Me piden un documento para llamarme por mi nombre y aún así no me respetan”, cuestionó la niña a la vicedirectora, cuando su mamá la acompañó a la escuela para denunciar los malos tratos que recibe desde el año pasado. Allí, la pequeña de 10 años contó que también las maestras de Ciencias y Lengua la llamaban por su anterior nombre de varón o le decían “papito”.

Al escuchar el relato, la vicedirectora le dijo a Graciela Puchetta, la mamá: “Sí, pero las chicas me comentaron que su niñito...”. A Graciela no le hizo falta escuchar más para ratificar la denuncia y darse cuenta de que debía cambiar a su hija de escuela.

Desde esta semana la nena irá a otro establecimiento de la misma zona.