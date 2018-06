Duhalde sobre designación de Sica: “Aplaudo la decisión, pero habrá que ver si lo dejan hacer”

El ex presidente Eduardo Duhalde respaldó la designación de Dante Sica al frente del Ministerio de Producción, pero se mostró cauteloso al señalar que "habrá que ver si lo dejan hacer".

"Sica ha sido elegido, aplaudo esa decisión, pero habrá que ver si lo dejan hacer o no, si está capacitado en este momento o no, son cosas que hay que ver", afirmó en diálogo con el programa Toma y Daca de radio Cooperativa.

Duhalde ponderó el perfil industrialista del flamante funcionario (que se había integrado su Gabinete en 2002 como Secretario de Industria, Comercio y Minería) y reveló que forma parte del Movimiento Productivo Argentino, la organización que fundó junto a Ricardo Alfonsín, y a la que suele asistir para brindar charlas.

"Por eso es oportuno un hombre como Sica, habrán pensado cambiar y hacen bien, pero tenemos que esperar", indicó.

Para Duhalde, los cambios de nombres en el Gabinete, que también incluyeron la salida de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía, "eran requeridas por amplios sectores de la oposición".

"Ojalá que acierten con los cambios pero es imprescindible acertar con las políticas, el cambio por sí mismo no cambia nada", dijo en sintonía con la mayoría de los dirigentes de la oposición.

Y agregó: "Si hacemos lo que tenemos que hacer, siendo esta crisis inferior a la de 2001, es fácil salir". "Pero para salir uno tiene que ir para el lado de la salida y no para otro. El Gobierno, en vez de salir para donde tiene que salir, pretende ir por otro lado y por ese lado no sólo no se sale sino que se vuelve más lejana esa posibilidad”, apuntó el ex presidente.