Ese saludo final de Don Gelmi

Por Gustavo Lescano

Jefe de Redacción

glescano@ellitoral.com.ar



La jornada no comenzó tranquila. Su presión arterial le jugó una mala pasada al bajar del remís en la tarde del sábado pasado, pero su objetivo siempre era estar en la Redacción y finalmente lo cumplió. Después de estar sentado en el sofá del hall y charlar de fútbol, como tanto le agradaba hacerlo conmigo, tomó fuerzas y enfiló hacia la sala central del diario: “Vamos a mi despacho, no me dejes solo...”, me dijo mientras caminaba erguido, como lo hacía cada tarde porque en los últimos tiempos dejó de ir por la mañana, precisamente por los achaques propios de la edad.

Acompañé sus pasos lentos, fueron tal vez unos diez, hasta que se sentó frente a la computadora. En el trayecto sentí algo que después entendería: pude seguir sus pasos finales en una simbiosis generacional.

Carlos Gelmi, Don Gelmi, Don Carlos, El Viejo, siempre estaba en el diario y allí quería estar. Era su mundo, porque la tinta y el papel corrían por sus venas, las mismas que se agitaron el sábado. Pasado el sofocón y en compañía de su esposa, dos de sus hijos y hasta de un par de nietos, Don Gelmi cumplió su jornada y se marchó, más o menos a la misma hora de siempre, en el anochecer. Erguido, elegante, salió de su despacho y antes de llegar a la puerta de la sala se despidió con el brazo derecho extendido y la mano con los cinco dedos al aire. Fue sólo un segundo, pero lo suficiente como para decir adiós e irse como siempre. Había terminado su semana laboral, pues al día siguiente estaba de franco. Justo el domingo, Día del Padre, dijo adiós a todos, como una de esas paradojas que marcada en sus habituales columnas.

Para muchos fue un padre; para varios, como en mi caso, fue más bien un abuelo, no por la edad sino por su forma de enseñar y sobre todo la manera en que uno aprendió de él. Su perfil de cascarrabias era su coraza, porque en el fondo era el querible Viejo del que hablaban los que lo conocían de cerca. Y así lo conocí cuando hace 22 años ingresé a El Litoral.

Era verlo, observarlo, escucharlo y preguntar mucho para esperar muchas respuestas sustanciosas. En algunos conceptos no congeniábamos, pero en determinados temas, especialmente los relacionados al periodismo, la coincidencia era total. Sobre todo, sucedía -cada vez con mayor frecuencia- cuando uno ya cargaba un par de décadas de experiencia en la profesión y comenzaba a ocupar cargos jerárquicos.

Don Carlos era ese abuelo que te entusiasmaba con sus historias, pero también era el que ya había visto el mundo de hoy y que te hablaba con el tango Cambalache de fondo: era el que te daba las pistas para no repetir la decadencia.

En una misma conversación, Gelmi podía criticar, putear, alabar y marcar fuertes contradicciones mundanas desde su perspectiva ácida, irónica, directa al hueso, cualidades con que nutrió sus notas dominicales. Pero siempre cerraba la conversación con alguna metáfora sarcástica sobre política o fútbol. Y el fútbol, precisamente, lo apasionaba. Fue el tema del que más hablábamos, porque de política ya había mucho palabrerío.

Fanático de San Lorenzo, los “cruces” con mi pasión por Boca Juniors eran habituales, matizados con gastadas tribuneras. Era un juego de ida y vuelta que nos sacaba por unos minutos de la realidad noticiosa que nos empezaba a abrumar sobre el cierre de cada jornada. Los partidos que transmitían por TV lo atrapaban en su andar por la Redacción, tanto que solía pararse bien frente al televisor como hipnotizado y obligando a los de atrás a cabecear para evitar su figura y poder seguir viendo el encuentro. “Todos quedamos maravillados por el mejor partido que hasta ahora se jugó en el Mundial, España-Portugal, que salió tres a tres. Pero al final, la Argentina, jugando mal, empató y de esta manera tiene un punto, como España y Portugal. Todo queda igual...”, analizó el sábado con su ironía intacta. Seguro era un apunte mental para un segmento de la nota dominical, como tal vez siempre hacía.

Hablar de periodismo con Gelmi era hablar en extenso. Había que tener tiempo, pero en los cierres lo que menos hay es eso. Sobre el tema coincidimos en el análisis de lo que hoy sucede con los medios, la reconversión. Pero sobre todo estábamos de acuerdo en que los pilares de la profesión serán eternos. Cambie lo que cambie, lo que no debe cambiarse es la esencia de la profesión. Esa fue su escuela, con muchos aciertos y errores también.

“Cuando uno se muere todos dicen que es buenito...”, me dijo hace un par de años, una frase que ya había escuchado de su boca al poco de haber ingresado al diario. Ayer, la frase volvió a mi mente escribiendo este artículo y me sirvió para que su homenaje sea justo nada más, y para que no me salga del camino y derrape en la banquina del elogio exagerado e infundado. Esa era su escuela también.

En la tarde del domingo, tras poner en marcha el cierre de la edición, me tocó ser el primero en dar la noticia de su partida. Tal vez Don Gelmi me tenía reservada esa misión, como el hecho de haber caminado a la par ese sábado hasta su despacho, en su última jornada laboral.

El repiquetear de los teclados al producirse el contenido del diario le rindieron ayer el mejor homenaje en la Redacción, donde también hubo espacios para el “chiste comunitario” y el fútbol en la TV, del que el propio Gelmi habría participado y disfrutado.

Termino estas líneas en el final del día, el diario está listo para salir a la calle y, sin dudas, creo que la imagen de su despedida de la Redacción, caminando erguido con brazo levantado y mano abierta, debiera ser la mejor foto para la tapa.