Estiman que salario real registrado caerá en promedio casi 3% en 2018

Producto de un año agitado luego del avance de precios regulados y una brusca depreciación cambiaria (50% en lo que va del año), la inflación de 2018 será mayor a la del año pasado y el salario real registrado caerá en promedio casi 3% este año, según un informe de Ecolatina. El retroceso estará liderado por los empleados públicos registrados (-4,5% i.a.), mientras que las remuneraciones reales del privado formal cederán 1,5% este año, remarcó la consultora.

Con el objetivo de aliviar el evidente deterioro del salario real, el Gobierno propuso un incremento adicional de 5% para los sindicatos del sector privado que hayan cerrado paritarias en base a la pauta oficial del 15%. No obstante, dado que el acuerdo con el FMI elimina la meta de inflación para este año y endurece el objetivo fiscal del 2019, el oficialismo adelantaría correcciones tarifarias para el último trimestre del 2018, en pos de reducir el rojo de las arcas públicas, consideró Ecolatina. Y remarcó que en consecuencia, la inflación difícilmente perfore el 2% mensual en los últimos meses del año, cerrando 2018 incluso por encima de las últimas proyecciones del REM (27%).

En ese sentido, si la inflación roza el 30% previsto por Ecolatina, la propuesta oficial sólo atenuaría la caída del salario real y quedaría lejos de revertirla. Por otra parte, señaló que si bien no hay datos actualizados de los trabajadores no registrados, su merma (en la zona de 5%) sería incluso mayor por el acotado poder de negociación en contextos recesivos.