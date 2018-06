Feliz día y hasta siempre, querido Viejo

Por Carlos Alberto

Romero Feris

Director Propietario

Diario El Litoral.

Gelmi ya no estará en el diario! Fue mi primera reacción tras el baldazo helado que recibí cuando me contaron la noticia, como solía hacer él con las cosas importantes. Ayer bastaron dos palabras: murió Gelmi.

Cuando el pasado 25 de mayo cumplió 83 años lo llamé por teléfono. No estaba yo en Corrientes ni él en la Redacción, así que lo llamé.

-No vale el llamado si no viene con regalo -me dijo. Sonrió y agradeció, como siempre: con ironía, con algún reproche o incluso con alguna cargada. Si sucedía alguna de esas tres cosas, estaba todo bien. Y estaba todo bien. Pero igual, después, tuve que mandarle su regalo.

El recuerdo de esa anécdota, la última, me vino una y otra vez a la cabeza. Me viene ahora que escribo alocadamente estas líneas, sin poder creer todavía que Gelmi ya no estará en el diario.

Gelmi ya no estará en el diario, me digo, y no puedo no recordar a mi propio padre. A don Juan Romero, a ese hombre que fundó el diario El Litoral en 1960, y pocos años después no sólo se nos murió, dejándonos en orfandad, sino que además nos dejó otro hermano. El de papel y tinta.

Y no puedo dejar de recordarlo porque un poco gracias a esa orfandad y a la amenaza de una competencia, Gelmi llegó a El Litoral.

Eran los primeros años del 70 y en Corrientes corría la voz de que saldría un nuevo diario: Epoca. Y que lo dirigiría un tal Carlos Gelmi, amigo de mi hermano Pocho, porque era uno de los columnistas estrella del diario Clarín. Del Clarín de Roberto Noble, ni más ni menos.

Gelmi es Carlos Alberto Gelmi, esquinense orgulloso, que en 1974 ya era un encumbrado periodista con 15 años de trayectoria en uno de los diarios más importantes del país. Sin embargo, decidió volver a su terruño y desde ese entonces comenzó a dirigir periodísticamente el diario El Litoral. Un poco por la gestión de Pocho y otro poco por recomendaciones de Osvaldo Lagos, quien entonces era jefe de la agencia de Clarín en Corrientes.

Por eso, por la cantidad de tiempo transcurrido, cuesta mucho creer que nuestro diario saldrá sin Gelmi espiando. Ayer, justo el Día del Padre, yo, como muchos de los periodistas de esta Redacción, perdieron a uno de sus padres. Porque Carlos Gelmi fue eso: un padre.

Para nuestra familia, además, desde 1974 hasta ayer, Gelmi fue Gelmi. Y desde hoy en adelante, seguirá siendo Gelmi, aunque no lo tengamos. Gelmi el director. El periodista. El confidente. El padre que perdí de chico y, por tanto, la enciclopedia de carne, huesos y sangre que tenía siempre la palabra justa.

Como director propietario de El Litoral me toca ahora a mí dar la peor noticia: esa enciclopedia acaba de cerrarse para siempre.

Gelmi ya no estará en el diario, me digo y me repito para creérmelo. Ya no puteará con ninguno de nosotros. Ya no protestará por los trabajos mal hechos o por los faltantes de insumos. Ya no estará inspeccionando el trabajo del taller, ni previniendo de fechas importantes a los miembros de la sección Distribución.

Gelmi ya no estará en el diario. Ya no se paseará por la Redacción con las dos manos tomadas por la espalda, a la altura de la cadera, ni marcará los diarios: en rojo nuestros errores y en negro o azul los aciertos de los otros.



Gelmi ya no estará en el diario, pienso, y recuerdo el vacío que nos dejó Chaque.

Gelmi ya no estará en el diario, le digo a mis hijos mientras lloro, y caigo en la cuenta de que perdimos al último maestro.

Hasta siempre Viejo. Te queremos mucho. Y te vamos a extrañar. ¡No sabés cuánto!