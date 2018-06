Iván Duque se impuso en segunda vuelta y es el nuevo presidente de Colombia

El candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, logró ayer el 53,95% de los votos y se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, tras derrotar en segunda vuelta a Gustavo Petro por una diferencia de casi 13 puntos

Duque, un cuadro de la centroderecha que cuenta con el apoyo del ex mandatario Alvaro Uribe, obtuvo 10.282.849 votos con el 98,96% de las mesas informadas, mejorando su desempeño en primera vuelta cuando alcanzó los 7.536.231, o el 39,1% de electorado, según datos de la Registraduría Nacional.

En total 36.227.267 estaban llamados a votar en estas elecciones en las que fue elegido el sucesor de Juan Manuel Santos en el contexto del histórico acuerdo de paz con las Farc firmado en 2016.

El flamante y joven presidente de 41 años era el favorito en las encuestas para esta segunda vuelta, aunque no había podido alcanzar el 50% de los votos en la primera vuelta realizada el 27 de mayo.

En esta ocasión pudo derrotar ampliamente a Petro, ex alcalde de Bogotá y candidato del movimiento Colombia Humana, quien obtuvo el 41,83% de los votos (7.971.459).

En tanto la participación se ubicaba en el 52,60%, o unos 19.350.151 de colombianos.

Duque, aspirante de la coalición conservadora que lidera el Centro Democrático y de la que también forman parte grupos evangélicos, trabajó 12 años como economista en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero en la política apenas acumula cuatro años como senador.

De momento, entre sus principales posturas Duque insiste en modificar el acuerdo de paz celebrado por Santos y las Farc para impedir la llegada al Congreso de exguerrilleros implicados en delitos graves.

Queremos que "quienes han cometido crímenes de lesa humanidad tengan sanciones proporcionales que sean incompatibles con la representación política, para que no se configure impunidad", señaló ante la AFP.

Duque también promete mano dura contra el "cáncer de la corrupción" y del narcotráfico, en el país que más produce cocaína en el mundo, y no pierde chance para marcar distancia y tachar de "dictador" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También propone "recuperar la economía, eliminando el derroche" mediante una reforma para recortar burocracia.

Presentándose como defensor de los más pobres, los militares, los jubilados, los discapacitados y los jóvenes, Duque propone además una "Colombia de la legalidad".