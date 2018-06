Jornada para celebrar el Día del Padre

La actividad principal que le cupo ayer al seleccionado argentino de fútbol fue la celebración del Día del Padre, algo que convirtió en el epicentro del festejo a los dos flamantes progenitores, Gonzalo Higuaín y Federico Fazio, que debutaron en estas lides en los últimos días.

Mientras, buena parte del resto del grupo de jugadores recibió la visita de lo suyos en la concentración de Bronnitsy.

Hubo solamente gimnasio por la mañana para los que este sábado empataron con Islandia y actividad con pelota en el campo de juego para los que no tuvieron minutos en cancha. Después, todos a digerir el mal trago del debut recibiendo el cariño de los familiares en el caso de los que están aquí, y el resto apoyándose entre sí.

Inclusive los enviados de la prensa argentina que ayer cubrieron los 15 minutos de entrenamiento de los suplentes recibieron un “feliz Día del Padre para todos” de boca del propio presidente de AFA, Claudio Tapia.

Los 80 kilómetros desandados el sábado desde el hotel Hyatt de Moscú hasta Bronnitsy, estuvo tamizado por la lógica congoja de todos los componentes de la delegación que dejaron para otro día el análisis del empate con Islandia y apenas probaron bocado cuando llegaron a destino, para luego irse a dormir.

Desde hoy Jorge Sampaoli trabajará tupido en el armado del equipo para el cotejo del jueves frente a Croacia.

A la carrocería del auto no tendrá que hacerle reparaciones porque no hubo lesionados. Pero sí al alma. Y seguramente habrá varios cambios de piezas pensando en un conjunto muy diferente al de Islandia.