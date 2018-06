La Plaza Roja cambió de color por la presencia de hinchas argentinos

La Plaza Roja se tornó en la tarde del domingo celeste y blanca de manera literal, cuando fue copada por centenares de hinchas argentinos que se dieron fuerza entre sí tras el frustrante debut de este sábado ante Islandia, arengando al seleccionado albiceleste casi con la misma fruición con que entonaban cánticos alusivos a la “parternidad” futbolística sobre Brasil y la ausencia de Chile en esta Copa del Mundo rusa.

Con la arquitectura del Kremlin como fondo y el espacio abierto a una celebración que se podría haber ampliado en caso que Lionel Messi hubiera acertado su tiro penal, los viajeros argentinos enarbolaron enormes banderas, lucieron camisetas argentinas y renovaron su fe en la selección dirigida por Jorge Sampaoli.

Las canciones con contenido de los fanáticos argentinos despertó la atención de los moscovitas que dan “la vuelta del perro” los domingos por la Plaza Roja, que se fueron aglutinando de a cientos para fotografiarlos o filmarlos, lo que los terminó convirtiendo en especie de “rock stars” de canto grupal afinado, como suenan las hinchadas de todos los equipos del país.

Por supuesto que tampoco faltó “el que no salta es un inglés”, en el momento de alcanzar el paroxismo de la euforia, una cascada incontenible de alegría que se fue extendiendo al resto de los compatriotas que se fueron sumando como si se tratara del ingreso a un estadio, pero esta vez para regodearse con ellos mismos y lo que generaban.

Un pequeño grupo de brasileños no se atrevió al desafío canoro y los mexicanos se colaron por el lado de afuera de la escenografía para celebrar su épico triunfo sobre el campeón mundial Alemania en el debut.

Unos 500 hinchas llegaron a dar rienda suelta a una esperanza renovada desde afuera, en un escenario impensado y con el Kremlin de fondo.

Es incierto el futuro del seleccionado argentino en esta Copa del Mundo, pero el “de la mano, de Lionel Messi, todos la vuelta vamos a dar”, resonó en la Plaza Roja, y aunque ese vaticinio vestido de deseo no se concrete, a los futboleros argentinos “quien les quita lo bailado”.