Los Pumas están en Resistencia

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, llegó ayer a Resistencia donde el próximo sábado 23, desde las 16.40 en cancha de Sarmiento, se medirá frente a Escocia.

El duelo contra los escoceses marcará el cierre de la ventaja internacional de junio y significará la despedida del entrenador Daniel Hourcade.

El director técnico tucumano decidió dar un paso al costado después de la derrota que sufrió el equipo nacional el pasado sábado frente a Gales (30-12) en Santa Fe.

“La responsabilidad es absolutamente mía”, dijo Hourcade junto con el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, en la conferencia de prensa pospartido.

El técnico afirmó con mirada perdida: “Creo que el equipo no mostró respuestas. La responsabilidad es absolutamente mía, la asumo. El mensaje ya no llega y creemos claramente que esto es un ciclo cumplido”.

Los Pumas, dirigidos por Hourcade, en sus últimas 22 presentaciones sólo obtuvieron tres triunfos, frente a Italia, Georgia y Japón.

El Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) había designado a Hourcade el 29 de octubre de 2013 y dirigió a Los Pumas en el Mundial de Inglaterra 2015, donde cayó en semifinales frente a Australia por 29-15, al cabo de una tremenda batalla en el estadio de Twickenham, en Londres.

Los Pumas deberán tener nuevo técnico antes de agosto, cuando se jugará el Rugby Championship (ex Tres Naciones). En este torneo, el seleccionado argentino se medirá contra las potencias del hemisferio Sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.