Médico no quiso atender al bebé de una pareja gay en Arrecifes

Una pareja homosexual denunció que el médico de un hospital de la localidad bonaerense de Arrecifes se negó a atender a su bebé en la guardia. El acto homofóbico ocurrió la semana pasada, cuando Silvio Ricci y su pareja acudieron de urgencia al hospital Santa Francisca a llevar a su hijo de siete meses.

Tras una espera de 20 minutos, un médico identificado como Efrín Briceño les preguntó: “¿Dónde está la mamá? ¿Como que no tiene mamá? ¿Ustedes quiénes son?”

Según uno de los papás del bebé, el médico les reclamó: “Tiene que estar la mamá, si no está la mamá yo no te lo voy a atender”, les contestó Briceño a los progenitores del nene de siete meses, a lo que ellos replicaron: “Nosotros somos los padres”. Indignado, Ricci y su pareja estuvieron a punto de viajar a la ciudad de Pergamino para que el bebé sea atendido, pero, afortunadamente, otro médico de guardia del hospital Santa Francisca los recibió. Tras contar el episodio de discriminación en las redes, el papá hizo la denuncia correspondiente.

Por su parte, Sergio Spago, director del hospital, afirmó que está al tanto de lo que sucedió y que se inició un sumario administrativo, aunque dijo que Ricci agredió verbalmente al médico tras la negativa a atenderlo.