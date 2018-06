Para Lavagna, si no se revierte el desequilibrio de las cuentas externas, “va a haber más corridas”

El diputado de Frente Renovador, Marco Lavagna, sostuvo que “el Gobierno tiene que empezar a variar el rumbo y apostar a cómo hacer crecer la economía”. En ese marco, se refirió a la crisis cambiaria que se disparó desde finales de abril y consideró que si no se revierte el desequilibrio de las cuentas externas, “va a haber más corridas”.

El diputado nacional por el Frente Renovador recordó que “Argentina tiene un problema estructural que es que la cuenta externa no cierra, y eso te pone presión en el dólar”, pero dijo que no creía que la divisa se fuera a “descontrolar”. “Creo que el Gobierno va a lograr estabilizarlo. Pero si no lograr revertir ese desequilibrio de las cuentas externas, vamos a ir viendo más de estas corriditas, producto de que el fondo de la cuestión sigue estando en desequilibrio”. En otro orden, aseguró que el designado ministro de Producción, Dante Sica, “es una persona que tiene mucho conocimiento en materia de producción y en materia industrial”. Además, expresó su deseo de que el nombramiento de Sica sea una apuesta “a la industria nacional”.