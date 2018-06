Tras el alejamiento de Aranguren, el Gobierno desempolva reclamos energéticos

La destitución de Juan José Aranguren del Ministerio de Energía y el nombramiento de Javier Iguacel, con quien el Gobierno correntino tiene buenas relaciones, renueva las expectativas locales de lograr resultados distintos a viejos reclamos energéticos.

El propio gobernador Gustavo Valdés había declarado que a “Corrientes le fue muy mal con Aranguren (ex ministro nacional de Energía)”. Por eso, el Gobernador trataba directamente con el Presidente.

Una fuente allegada al mandatario confirmó a El Litoral que Valdés desempolvará un paquete de reclamos energéticos para presentar al nuevo ministro de Energía.

Valdés había criticado al ministro Juan José Aranguren por no darle a la provincia lo que esperaba. Detalló que los encuentros fueron infructuosos hasta el momento.

“Con Aranguren nos fue muy mal, no tuvimos el avance que pensábamos”, explicó el mandatario. Pero no se quedó allí, sino que profundizó la crítica: “Todo fue para atrás”.

La Provincia insistirá además con la caída de la concesión que tiene Transnea. La presentación ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) se hizo tras el colapso energético que se dio en Bella Vista, pero el Gobierno aún espera una respuesta en el corto plazo.

Respecto a los plazos, en tanto, desde la Provincia entienden que el Ente Regulador deberá tomar una decisión en poco tiempo, ya que se cumplieron los días previstos para una respuesta. Corrientes inició gestiones individuales para lograr que se suspenda el contrato de Transnea, pero también lo hizo junto con las otras tres provincias en las que la firma brinda el servicio de transporte eléctrico: Chaco, Formosa y Entre Ríos.

El colapso en Bella Vista fue el detonante del pedido, cuando el servicio tuvo que ser repuesto por la Dpec y la normalización total llegó recién 172 días después por los trabajos de Transnea.

“El problema central es que la gente tiene que pagar los nuevos costos de la energía, porque la empresa distribuidora local no puede absorber esos nuevos precios que impone el Gobierno nacional”, había dicho Valdés, en alusión a los aumentos de luz que recibieron los ciudadanos de su provincia en febrero pasado que oscilan entre un 45% y un 100% en relación a diciembre último; mientras que el tarifazo ya acumula 400 por ciento desde enero de 2016.

“Si no tenemos un reconocimiento diferente en referencia al cobro y el valor de la energía, tenemos que trasladar los costos a las tarifas”, sentenció. Y agregó: “Queremos plantear nuestros puntos de vista en relación a Yacyretá y todo lo que tiene que ver en energía por muchas obras que necesitamos hacer. Creemos que nosotros no tenemos reconocimiento de la Nación sobre lo que venimos reclamando”.