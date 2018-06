Bauza: “Nadie te regala nada”

El ex director técnico de la selección argentina Edgardo Bauza, quien ayer asumió el cargo como DT de Central, opinó consultado sobre la actuación del equipo de Sampaoli que “todos esperábamos que al partido con Islandia lo ganara, pero en los mundiales no hay partidos fáciles porque llegan los mejores”.

“En los mundiales no hay partidos fáciles, porque están bien entrenados y porque nadie te regala nada, aunque creo que estos jugadores están capacitados para sacar los partidos adelante”, añadió el “Patón”.