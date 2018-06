Brasil pedirá explicaciones a la Fifa sobre el uso del VAR en el mundial

La Confederación Brasileña de Fútbol pedirá a la Fifa explicaciones por el arbitraje en el empate 1 a 1 ante Suiza por el Mundial Rusia 2018, a raíz de que considera que debió utilizarse el VAR para invalidar el tanto suizo, anunció en la víspera el coordinador de selecciones, Edu Gaspar.

“Vamos a manifestar nuestra sorpresa a la Comisión de Arbitraje”, dijo Gaspar, citado por los medios brasileños, luego de que la selección reclamara que recibió un gol luego de que el zaguero Miranda fuera empujado en el área, en el debut de la canarinha por el grupo E.

El gol de Zuber para Suiza luego de empujar a Miranda fue la principal polémica pos debut en Brasil.

Incluso, comentaristas de la cadena Globo indicaron que la falta de utilización del VAR en la jugada polémica tuvo que ver con el voto de Brasil, contra toda la Conmebol, a favor del Mundial 2026 en Marruecos y no en la sede elegida, México-Estados Unidos-Canadá.

Según Gaspar, la CBF quiere entender los criterios para el uso del VAR, ya que la comisión de video consideró que el árbitro mexicano César Ramos no se equivocó y validó la jugada del empate suizo.

El capitán de Australia también se quejó

El capitán del seleccionado de Australia, Mile Jedinak, reconoció ayer que todavía está “frustrado” por la utilización del VAR que significó el gol de penal que abrió la derrota ante Francia (2-1) en el debut en el grupo C.

El mediocampista manifestó que la acción del defensor Joshua Risdon sobre el francés Antoine Griezmann “se debatirá durante mucho tiempo” y aceptó que todavía siente “frustración” por la decisión del árbitro uruguayo Andrés Cunha de cobrar penal con la asistencia del VAR.

El capitán de los “socceroos”, que luego igualó transitoriamente el encuentro también de penal, reconoció que esa acción descolocó al equipo y señaló que deben “centrarse” en el juego y “no permitir” que esas decisiones “distraigan demasiado”.

Las quejas llegaron en el día en que Suecia le ganó a Corea con un gol de penal sancionado luego de que el árbitro consultó con el VAR.