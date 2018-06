Colombia, de la mano del argentino Pekerman, sale al ruedo ante Japón

El seleccionado de Colombia, conducido por el técnico argentino José Pekerman, buscará hacer pesar la notable reputación de sus futbolistas frente a Japón, una verdadera incógnita, en la apertura del Grupo H del Mundial de Rusia.

El encuentro se disputará en el estadio Mordovia Arena, de Saransk, desde las 9 de Argentina, con el esloveno Damir Skomina como árbitro y televisación de la TV Pública y DirecTV.

Colombianos y japoneses ya se vieron las caras en la fase de grupos de hace cuatro años, en la Arena Pantanal, de Cuiabá, Brasil, donde los “cafeteros” se impusieron con goleada por 4-1.

Por antecedentes y actualidad, Colombia parte como favorita para llevarse la victoria ante los nipones, dentro de un grupo que comparten con Polonia y Senegal, pero no quiere ser otra de las víctimas de la Copa del Mundo, luego de los empates de Argentina ante Islandia y de Brasil con Suiza, ambos 1-1, y la derrota del defensor del título, Alemania, 1-0 ante México.

“Para que no nos pase algo así, no tenemos que subestimar al rival porque estaríamos cometiendo un error; la concentración será fundamental y también el no perder el rumbo ni la confianza en el plan inicial”, señaló el delantero Luis Muriel, en declaraciones a la prensa.

En su segunda experiencia al frente del equipo, luego de alcanzar en tierras brasileñas los cuartos de final, la mejor ubicación de Colombia en los mundiales, Pekerman cuenta con un equipo con roce y con jugadores consolidados en el fútbol internacional.

El ex DT de las selecciones juveniles de la AFA y de Argentina en el Mundial de Alemania 2006, quien lleva seis años al frente del combinado colombiano, cuenta con un plantel de renombre en las grandes ligas europeas, a diferencia de su experiencia de hace cuatro años.

Pekerman aún no confirmó el once inicial, aunque la principal preocupación pasa por el talentoso James Rodríguez, Botín de Oro en 2014 con seis goles, quien se encuentra entre algodones por una fatiga muscular.

Además, el delantero Radamel Falcao, a los 32 años, debutará en una cita mundialista, luego de perderse por lesión la chance de jugar en 2014. El ex River Plate estará acompañado por Luis Muriel.

En Japón todo es una incógnita, ya que por los malos resultados bajo la conducción del bosnio Vahid Halilhodzic, cambiaron de entrenador el pasado mes de abril. Akira Nishino, el nuevo DT, tuvo poco tiempo de trabajo perdió los amistosos ante Ghana y Suiza, y derrotó a un débil Paraguay.