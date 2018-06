Dirigentes nacionales estuvieron en la región para consolidar un frente opositor al macrismo

Con presencia de dirigentes del peronismo correntino, del radicalismo disidente como Eugenio “Nito” Artaza, el llamado grupo de los ocho, avanzó con un plan de trabajo con miras a lograr la unidad de un frente opositor a Cambiemos para 2019. Estuvieron Felipe Solá, Daniel Filmus, Alberto Fernández, Víctor Santa María y Daniel Arroyo.

La actividad se desarrolló en el Hotel Plaza, con una nutrida concurrencia de dirigentes peronistas tanto de Capital como del interior. Luego, los referentes nacionales se entrevistaron con el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. Por la tarde regresaron a Corrientes para escuchar la opinión de los empresarios en una charla realizada en la Federación Económica de Corrientes (FEC).

Si bien se habló de alianzas políticas, la preocupación por la economía fue un tema transversal. “El Gobierno creía que era gradualismo pero no lo era. La clase media se ha ajustado de una manera fenomenal”, expresó a El Litoral el diputado nacional, Felipe Solá, quien cuestionó el regreso al Fondo Monetario Internacional y los vencimientos internos de las Lebacs. “En dos años y medio este Gobierno nos ha llevado a una situación desesperante”, expresó.

“Nuestra responsabilidad es pensar en el futuro, en los próximos años cómo conseguir una economía real y escaparse de la bicicleta financiera”, señaló el ex gobernador bonaerense.

“De Corrientes nos llevamos la queja del aislamiento, que se vio perjudicada por el no ingreso de transferencias discrecionales. También que hay problemas de logística e infraestructura”, indicó.

“Las demandas en Corrientes son las que se escuchan en todo el país, que hay gente que está decepcionada con un Gobierno que no encuentra la brújula”, dijo a El Litoral Alberto Fernández.

“El Gobierno nos habla del gasto público pero lo único que nos garantiza es el déficit financiero por muchos años”, señaló. “Se han dilapidado 120 mil millones de dólares y fueron a pedir 50 mil millones al FMI”, señaló. Fernández recordó que en 2005 cuando se salió de la deuda, desde la Dictadura a esa fecha, ésta era de 9.800 millones de dólares.