Fiscal considera que las pruebas recolectadas ratifican las imputaciones a ex funcionarios

“Después de la imputación del 19 de diciembre del año pasado, hubo allanamientos, peritajes, toma de declaraciones y otras medidas que permitieron recolectar más información que considero que refuerzan la hipótesis que planteé al juez en aquella oportunidad”, expresó la fiscal de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Alejandra Talamona al ser consultada sobre la causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de fondos que Nación envió a la Municipalidad de Perugorría para la ejecución de varias obras públicas.

Por este caso, hasta ahora están imputados los ex jefes comunales Angelina Leseiux y Jorge Corona, como así también tres integrantes del gabinete: Ernesto Moray Mussio, Sabrina Lammens y Patricia Vera. Las dos últimas, están con prisión domiciliaria y los restantes, en instancias de apelación, para intentar obtener la excarcelación.

Talamona recordó que la investigación judicial comenzó luego de que la Oficina Anticorrupción de la Nación, a cargo de Laura Alonso, realizó un planteo ante el Ministerio Público Fiscal. Y desde allí, por cuestiones de jurisdicción, derivaron el caso a Curuzú Cuatiá. Esto, indicó, sucedió en abril del 2016.

En aquel entonces, el fiscal era Jorge Esper. Luego, la investigación continuó cuando estaba como subrogante la doctora Cristina Gómez, quien además recibió apoyo por parte de la fiscal Sonia Meza.

Mientras que el 8 de septiembre del 2017 asumió Talamona en la Fiscalía y a partir de allí también comenzó a trabajar en la investigación. Y de acuerdo a la información obtenida hasta ese momento “reformulé la imputación y definí a las personas que consideraba que habían participado de actos irregulares”, expresó Talamona a El Litoral. Un planteo que el juez Martín Vega dio lugar. Tal es así que el 19 de diciembre del año pasado no sólo quedaron imputados Corona, Lesieux, Moray Mussio, Vera y Lammens sino que además ordenó la detención de los mismos.

“También hay otras personas imputadas”, acotó la fiscal. Seguidamente, recordó que aunque con varios meses de diferencia, ahora finalmente ya declararon al menos las cinco personas que están detenidas. “Pero también el juez ordenó una serie de medidas que se concretaron en los últimos seis meses. Y creo que las pruebas recolectadas durante estos últimos tiempos ratifican la hipótesis en base a la cual solicité las imputaciones”, consideró Talamona. Al mismo tiempo acotó pero “la situación procesal es una decisión que toma el juez en base a los elementos probatorios. Y todavía le resta recibir algunos informes que él solicitó”.

En este contexto, remarcó que “estamos hablando de una causa muy compleja. Tiene 18 cuerpos el expediente”. No obstante, aseveró que “se sigue trabajando en la causa” que tiene hasta ahora como imputados a dos ex jefes comunales y tres personas que fueron parte del gabinete municipal de Perugorría.