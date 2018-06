OMS deja de considerar a la transexualidad como enfermedad

La transexualidad fue retirada ayer de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que sí incluye como una afección la dependencia de los videojuegos. Así se desprende de la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), que se dio a conocer ayer.

La eliminación de la transexualidad se da luego de tres décadas de que no existiera actualización alguna del CIE, un listado que contiene todas las enfermedades reconocidas, más de 55.000, utilizado para el diagnóstico médico en todo el mundo. La decisión fue resultado de 11 años de trabajo y pone fin a un antiguo reclamo del colectivo Lgbt a nivel mundial. Sin embargo, la transexualidad continuará considerándose un “desorden” del comportamiento sexual, según consignó la agencia Ansa. Esto responde a una estrategia: que las personas transgénero puedan obtener ayuda médica cuando la necesiten ya que en muchos países el sistema de salud no otorga atención si lo que será tratado no está incluido en la lista de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS.