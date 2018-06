Diputados buscará avanzar en un dictamen sobre el aborto

Un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados comenzará el martes a analizar el dictamen del proyecto de despenalizacoón del aborto que se debatirá el 13 de junio en el recinto de sesiones, cuyo resultado aún es una incógnita dada la paridad que hay entre los que están a favor y en contra. El plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal, y Familia se reunirá para avanzar en la redacción del despacho.

Esto ocurrirá, luego de que se concluyeran ayer las 15 audiencias públicas en las que expusieron unos 700 oradores. Los diputados comenzarán a debatir el proyecto de despenalización del aborto en una reunión que será coordinada por el macrista Daniel Lipovetzky, con la mirada puesta en aquellos legisladores que están indecisos. Ocurre que los votos están muy parejos entre los que apoyan y rechazan la despenalización.

Según los últimos sondeos, 114 diputados están a favor y 108 en contra, mientras que una treintena no ha manifestado su posición. Estos últimos son los que inclinarán la balanza en el recinto de sesiones. Sin embargo, previamente, los promotores de esta iniciativa deberán conseguir dictamen de mayoría y allí los números están también muy parejos. Por eso se analiza cambiar el proyecto diseñado desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



A lo largo de las audiencias -que comenzaron el 10 de abril y concluyeron ayer- expusieron 700 oradores y oradoras y en la última jornada habló el ministro de Salud, Adolfo Rubistein. El titular de la cartera señaló que "llevamos 35 años de democracia y el aborto es un tema que ha estado escondido bajo la alfombra. Nuestra función es promover el debate y dar datos certeros. Esto no puede ser un Boca-River".



En ese sentido, también en la misma jornada el padre Pepe señaló, al justificar su rechazo, que "no es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que promueve en todo el mundo el aborto, que es el FMI", queriendo agregarle un marco de discusión política a un tema sanitario, que apuntaría a que miles de mujeres puedan dejar de poner sus vidas en peligro al abortar en centros clandestinos.