Asumieron las 1.420 autoridades del PL

Con la presencia de militantes y representantes de distintas fuerzas políticas de la provincia, se llevó a cabo ayer la asunción de autoridades del Partido Liberal. La diputada Ana Pereyra es la nueva presidente, pero además asumieron 1.420 autoridades partidarias de toda la provincia.

En la sede del Partido Liberal de esta ciudad asumieron las nuevas autoridades, presidentes de los comités departamentales y de distritos del interior de la provincia. Del evento participaron la Gerente Ejecutiva Región NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, la diputada nacional Estela Regidor, el diputado provincial Aníbal Godoy, el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, los concejales capitalinos Germán Braillard Poccard, Toto Ibañez, y Justo Estoup, el Presidente del Partido Autonomista Luis Eduardo Belascoain, el presidente del Partido Demócrata Cristiano Gerardo Marturet, el presidente del Partido Unión Celeste y Blanco Lisandro Almirón, Tito Cerdán de la Mesa Sindical Corrientes, el Diputado Provincial (MC) Raúl Alfonzo, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes, Yamandú Barrios, el Lic. José Castello de la Fundación Prometeo.

El acto estuvo presidido por la flamante presidenta, Ana Pereyra quien en su discurso llamó a la unidad del partido.

“Hay correligionarios que aún no se convencen de que juntos somos más fuertes”, dijo.

“Hoy estamos asumiendo formalmente la conducción de un partido con 161 años de trayectoria en la historia correntina, esto hace que tengamos raíces muy profundas y un fuerte sentido de pertenencia, pero como liberales no debemos permitir que estos años de historia nos pesen en la dinámica para adaptarnos como partido a una sociedad revolucionada por el avance de la tecnología y el conocimiento, que nos exige como dirigentes políticos que nos movamos con la misma dinámica”, dijo.

Además la también diputada provincial hizo real hincapié en el compromiso del Partido para debatir y aportar ideas para avanzar en la Reforma Política, se refirió a que la agrupación celeste no negociará en relación a la defensa de la vida.

“Seguiremos luchando por el derecho a la vida desde la concepción” y en ello mostró su apoyo en esta causa a la diputada nacional presente Estela Regidor.

Pereyra ratificó su compromiso en la lucha para una educación equitativa y de calidad, además de seguir apoyando al sector productivo y al desarrollo industrial de Corrientes.

Como desafío, invitó a los presentes a rehabilitar la política últimamente reducida a la lucha cotidiana por el poder, a reorientarla, “para así mostrar a la sociedad la capacidad, ideas y propuestas de sus representantes” expresó.