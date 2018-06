Boca y River se pelean por un lateral de la Premier League

El lateral Ezequiel Schelotto, que actualmente defiende la camiseta del Brighton &Hove Albion de la Premier League, confesó que recibió llamados de Boca y River. Sin embargo, manifestó que su intención es continuar en el fútbol europeo.

“Todos los años me llaman técnicos, presidentes, para ir a Boca, River, San Lorenzo,Independiente, Vélez, Banfield”, aseguró Schelotto en diálogo con Fox Sports. Surgido de la cantera de Banfield, el lateral derecho recordó cómo fue su partida del país: “Cuando tenía 17 años, el Atalanta hizo dos ofertas (una de 2 millones de euros y otra de 500 mil dólares) pero en el club las rechazaron. Mi papá habló con Clide Díaz (dirigente del Taladro) y le pidió que me hicieran contrato, pero solamente me ofrecieron un viático”.

Por otro lado, confesó que mira fútbol argentino: “Me encanta, es apasionante, no sólo equipos grandes sino chicos, Nacional B; pero no me da para volver por un montón de cosas, no es por dinero, pero hoy pienso más en mi familia que en mi futur