Dengue: son 66 casos en Capital y suman 131 en toda la provincia

De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública, hasta ayer se notificaron 66 casos de dengue en Capital y 131 en toda la provincia. La ciudad de Corrientes sigue siendo la más afectada, ya que para la cartera sanitaria local se mantienen los números en Saladas (47), Mercedes (7), Colonia Libertad (1), Concepción (1) y San Lorenzo (9).

En una semana se han sumado al menos siete casos en esta ciudad, ya que el último informe sostenía que eran 49. Durante la semana, en diálogo con El Litoral, referentes de salud de la Provincia y del Municipio sostuvieron que sólo se sumó el San Marcos a los barrios comprometidos, siendo la zona del ex hipódromo la más afectada.

“El miércoles se sumaron dos casos más en el San Marcos y se sigue tomando muestras. No son los primeros autóctonos que aparecen”, adelantó el jueves pasado el subdirector de Zoonosis, Luis Insaurralde, a El Litoral. A la vez, explicó que “los casos los encontramos en un mismo radio, es decir en las mismas zonas, la transmisión se da más en vecinos que en familiares, sólo tuvimos un caso con tres componentes familiares”. “Hay muchos criaderos de mosquitos”, indicó en referencia a la principal causa de que esta cifra no pueda revertirse.

Por su parte, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Arturo Sandoval, se refirió a la necesidad del descacharrado y la colaboración de los vecinos.