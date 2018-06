Ex funcionario municipal ahora también fue procesado por portación ilegal de arma

El titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, dictaminó un nuevo procesamiento para el ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Ramón Ocampo. En esta oportunidad, según lo precisado por El diario de Curuzú, el juez consideró que el citado ciudadano incurrió en un delito al portar un arma de fuego sin la autorización legal que está fijada por el artículo 189 bis, inciso dos, del Código Penal.

Al argumentar su decisión, el magistrado recordó que el 29 de diciembre del año 2017, cuando Ocampo fue interceptado por una comisión policial que se hizo presente en el domicilio de su pareja, Anabella Beatriz Aranguiz, para proceder a su detención por orden judicial, observaron que al ahora ex funcionario “portaba un arma de fuego tipo revólver, calibre 22 largo, cargado y en condiciones para su uso inmediato”.

En este marco, desde el medio de comunicación local señalaron que “el mencionado procesamiento se suma al que se dictara este mismo año por el delito de hurto de energía eléctrica contra el mismo ex funcionario, y que fuera confirmado por la Cámara de Apelaciones de Mercedes”.

Añadieron que siguen en curso otras investigaciones por presuntos delitos en perjuicio de la administración pública durante el período en que Ocampo ejerció diferentes tipos de funciones en la Municipalidad.