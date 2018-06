Pacto Fiscal: por un ítem especial de la Carta Orgánica, el Ejecutivo logró el aval legislativo

Ante la falta de acuerdo con los ediles de la oposición para obtener el aval a la adhesión del Municipio de Mburucuyá al Pacto Fiscal, el Ejecutivo decidió activar una cláusula especial que está contemplada en la Carta Orgánica. De esa forma logró la aprobación tácita por parte de los ediles y, ahora, con la reactivación del giro de recursos del Fondo Sojero, garantizaron que la próxima semana avanzarán con la ejecución de más obras públicas.

“El intendente -Pablo Guastavino- había mandado el proyecto de adhesión al Pacto Fiscal para que mediante el consenso se aprobara en el recinto. Pero lamentablemente desde la oposición comenzaron a plantear una serie de cuestiones para intentar entorpecer, pese a que saben la importancia que tiene para nuestra comunidad disponer del Fondo Sojero que financia exclusivamente obras públicas”, expresó el viceintendente y presidente nato del recinto, Luis Difranco, en diálogo con El Litoral.

En este contexto, recordó que el pasado miércoles 31 vencía el plazo fijado por la Provincia para que el Municipio presentara el aval del Legislativo. Un requisito imprescindible para que la Provincia reanudara el giro de recursos del Fondo Sojero que la Comuna no estaba recibiendo desde el 5 de enero del corriente año.

“Como el tiempo seguía transcurriendo y la oposición no quería tratar el tema, en la sesión del pasado 21 el Ejecutivo envió un proyecto de adhesión al Pacto Fiscal pero solicitando el tratamiento de muy urgente contemplado en el artículo 118 de la Carta Orgánica municipal.

Tácito

En aquella oportunidad, por unanimidad, en el cuerpo deliberativo aceptaron la incorporación del citado proyecto que fue girado a comisión. Mientras que en la siguiente sesión, la del pasado lunes 28, los concejales aprobaron el acta anterior que contemplaba precisamente el pedido de tratamiento especial del proyecto. En esta oportunidad tampoco hubo objeciones y quedó firme el aval del Legislativo a la adhesión al Pacto Fiscal que el Ejecutivo municipal firmó con el Gobierno provincial.

Esta aprobación tácita se basa en el artículo 118 de la Carta Orgánica que establece: “Los proyectos de ordenanzas que fueran aceptados como muy urgentes, deben ser aceptados o rechazados dentro del término de los siete días corridos, contados desde su ingreso al cuerpo. Se tendrá por aprobado aquel proyecto que dentro del plazo establecido no fuera expresamente desechado”.

“No nos quedó otra alternativa que recurrir a ese artículo porque, caso contrario, se perderían recursos que no son para una gestión municipal sino para toda la comunidad”, destacó Difranco, quien aseveró que “el Intendente me manifestó que ahora que la población vuelve a contar con el Fondo Sojero, la semana que viene se comenzará a ejecutar una serie de obras que estaban programadas, como ser la reanudación de los trabajos en la plaza Mitre y la pavimentación de cuatro cuadras”.

Reformas

Difranco insistió en que “no podíamos perder los recursos para la comunidad”. Al mismo tiempo acotó que “la oposición, para aprobar, pedía cosas que no eran viables porque demandan un tiempo con el cual no se contaba. Solicitaban, por ejemplo, reformar artículos de la Carta Orgánica pese a que saben que eso no es algo que se pueda hacer de un día para el otro”.