Tras 12 horas sin servicio, el Pami y las farmacias normalizaron la provisión de pañales para adultos

El día jueves se conoció que hubo inconvenientes en el pago del Pami a farmacias para la provisión de pañales a sus afiliados y que los abuelos ya no iban a contar con este servicio. Ayer a la tarde la situación se habría normalizado, según comentó Norma Pérez a El Litoral.

“Habían sacado que suspendían la entrega de pañales a los afiliados por una deuda que no era muy grande y ayer, luego de conversaciones, se regularizó la provisión en la provincia. Se llegó a un acuerdo y se habilitaron los validadores de cheques en el interior”, informó la representante local de la obra social.

La doctora Pérez dijo que este problema no habría durado más de doce horas y que ella misma dialogó con farmacias del interior provincial para garantizar la entrega de pañales a los abuelos.

Por su parte, Miguel Lombardo, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, confirmó que el conflicto que causó la interrupción de la provisión de los pañales a los adultos mayores afiliados al Pami se solucionó en el mediodía de ayer, por lo que el servicio de provisión se reanudó normalmente.

“El conflicto se produjo porque la provisión de los pañales se instrumenta a través de un proceso de licitación, no es como los remedios que se concreta a través de convenios, este es un procedimiento donde se pautan condiciones de entrega del producto y plazos de pago, como esto último no se cumplió, sucedió la interrupción”, contó a un medio radial y agregó que “logramos un acuerdo de pago y el servicio se repuso inmediatamente”.

Por otra parte, la doctora Pérez habló de las subas de medicamentos y cómo puede afectar a los afiliados: “El acuerdo que se hizo a principio de este año con la industria farmacéutica ayuda a que el impacto en los precios por la inflación no se sienta tanto. Hasta el momento no recibimos reclamos en relación a esto”.