Sampaoli destacó "la unión del grupo" y dijo que "Messi es un prócer como Maradona"

La conferencia duró apenas 25 minutos y el casildense se mantuvo serio. Tan serio como de costumbre, aunque esta no hubo lugar siquiera para chistes. La selección se enfrenta a uno de los partidos más duros del ciclo, tras aquella clasificación en Ecuador. "En la planificación ya habíamos pensado que este partido merecía una variante en el sistema. El cambio de nombres propios tiene que ver con cambios en ese sistema", señaló el entrenador. Y añadió: "Estamos convencidos de que vinimos acá por algo. La unión va a generar que este equipo logre estar en la próxima etapa".

"Creo que en el primer partido no pudimos aprovechar circunstancias que habían sido favorables. Vamos a buscar la clasificación desde el principio del encuentro", dijo, de cara a un partido que aparece como una final anticipada. ¿Cómo piensa jugarle a los croatas? "Vamos buscando la posibilidad de cubrir el ancho de campo para la recuperación inmediata de la pelota. Intentaremos tapar el inicio de cada jugada del rival. Es importante aprovechar los espacios que genera mMessi cuando acumula dos o tres jugadores. Eso sí, cuando Messi hace un gol, lo gritamos todos y nos sentimos parte. Pero cuando no ganamos, le cargamos toda la responsabilidad a él. Es imposible que un solo jugador te permita cambiar realidades". "La idea es que la esquematización no tape la condición del talento", agregó.