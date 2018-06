“Nos empataron, pero ahora tenemos partido en casa”

El Jugador Más Valioso de la fase regular, Gabriel Deck, no se mostró contrariado por la segunda victoria de San Martín en la final por el título.

Al ser consultado si la serie se complicó luego de las dos derrotas sufridas por San Lorenzo en Corrientes, el santiagueño expresó que “la verdad que no, porque sabíamos que ellos juegan bien acá. Son un gran equipo y lo hacen muy bien en condición de local. Recién nos empataron la serie, pero ahora nosotros tenemos el partido en casa y trataremos de hacer lo mejor para tratar de ganar”.

Tanto Deck como Nicolás Aguirre cargan el lastre de transitar esta definición con algunas molestias físicas (lo mismo ocurre en San Martín con Federico Aguerre y Reynaldo García Zamora). Al respecto, explicó que “hay varios jugadores que han llegado bastante golpeados a esta instancia. Obviamente, nos falta la cabeza del equipo, que es Penka Aguirre y que todos sabemos lo que nos da, pero que está con una lesión complicada. Igualmente, eso no es excusa, ya que tenemos que tratar de recuperarnos y de estar lo mejor posible para el próximo partido”.

El quinto partido, luego de un rápido traslado a Boedo, es hoy mismo en el polideportivo Pando. “En un día uno no se va a poner mejor, lo mismo le pasa a todos los que están tocados. Pero bueno siempre se tiene que sacar un poco de corazón y amor propio para tratar de estar en la cancha”, subrayó.

A la hora de realizar un análisis del juego 4, Deck hizo alusión al regreso de Leonardo Mainoldi en San Martín. “Creo que ellos usaron esa estrategia para abrir más la cancha y que no nos cerremos tanto. Jugaron así durante todo el año y con ese sistema salieron campeones del Súper 20 y les ha ido muy bien. Sabíamos que esa era su estrategia, nosotros tenemos que tratar de contener un poco más nuestro poste bajo, aspecto en el que estamos todos medio flojos. Esperemos hacerlo mejor para el próximo juego”, reseñó.

En cuanto al rigor físico de cada uno de los enfrentamientos contra el Rojinegro, destacó que “sabíamos que iba a ser así, porque ellos tienen internos que juegan muy bien de esa manera, así como también perimetrales. Pero nosotros tenemos nuestros jugadores que lo hacen bien debajo del cesto, nada más que no estamos encontrando nuestros partidos como lo hicimos ante Instituto. A eso hay que trabajarlo tácticamente para el partido del miércoles”.