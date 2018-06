Darín respondió a Bertucelli con un fuerte descargo

“Estoy shockeado todavía y anonadado. Estoy estupefacto. Tratando de entender cómo fueron las cosas. Por qué se fueron convirtiendo en otras”, le contestó Ricardo Darín a la cronista de Los Angeles de la mañana que lo abordó en Aeroparque ayer, cuando el actor volvía de Mendoza, adonde estuvo presentando Escenas de la vida conyugal, acompañado por Andrea Pietra, a lleno completo. La nota, que se planteó en principio como un corto pedido de declaraciones, se convirtió en una entrevista más larga en la que el actor se explayó sobre el escándalo en que está inmerso, tras las acusaciones de maltrato que hicieron Valeria Bertucelli y Erica Rivas sobre él.

A continuación de sus primeras declaraciones Darín agregó: “Yo pedí disculpas y no fueron bien interpretadas, incluso fueron tergiversadas. Es un momento difícil de mucha hipersensibilidad con todos los movimientos de los derechos femeninos, la ley del aborto, #NiUnaMenos. Todo tiende a ir hacia un sólo lado y la balanza pide a gritos que esto vaya hacia la violencia de género y eso es un poco perverso porque creo que no tiene nada que ver. Es doloroso porque es muy difícil defenderse cuando todo va a ser tergiversado”.

Luego la periodista del programa que conduce De Brito en Eltrece le repitió lo que había declarado su hijo, el “Chino” Darín, que sostuvo que su padre es un hombre con mucha conciencia de género. “No importa si tengo conciencia de género. Lo que importa es lo que quiere escuchar la mayoría y los que no saben se ven afectados por la ola”, dijo.