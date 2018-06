Desactivado el paro de Camioneros, los transportistas garantizan el abastecimiento

Luego de que el sindicato de Camioneros ayer desactivara el paro nacional de 48 horas que se había anunciado para el lunes 26 y martes 27 de marzo, y que pondría en jaque el abastecimiento de productos en todo el país, desde la cámara local que nuclea a los empresarios del transporte de cargas explicaron no habrá inconvenientes con el aprovisionamiento de productos por vía terrestre en Corrientes y la región. Asimismo, señalaron que el cese total de actividades programado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el lunes 25 de junio se mantendría en pie, pero los transportistas estimaron que no se registrarían problemas en el suministro al menos en esta parte del país.

Vale recordar que desde la CGT acordaron un paro nacional por 24 horas para el lunes 25 de junio en reclamo de mejoras salariales.

“Estimamos que el paro de camioneros no se va a llevar a cabo porque en un principio llegamos a un acuerdo con el gremio en cuanto a la paritaria salarial. Creemos que no se realizará el paro nacional y en cuanto a la medida de la CGT, esperamos que no tenga mayor repercusión en esta parte del país”, explicó en diálogo con El Litoral el referente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas (Cetac) de Corrientes, José Ojeda. “Están avanzadas las conversaciones con el gremio para desactivar la medida de fuerza, por lo que creemos que no van a haber problemas de desabastecimiento”, añadió.

Ayer por la tarde, los transportistas y los camioneros llegaron a un acuerdo de incremento salarial anual del 25%, lo que automáticamente desactivó la medida de fuerza nacional que los choferes anunciaron para el 26 y 27; en cambio se espera que el paro nacional de la CGT para el lunes 25 se mantenga sin modificaciones. “En el caso de que se realice el paro del lunes, creemos que no va a generar graves problemas para Corrientes, aunque podría haber algunos sobresaltos en la administración pública o sectores puntuales durante ese día”, explicó el referente de los transportistas correntinos.

La medida de fuerza de 24 horas de la CGT sumada al paro nacional de 48 horas de Camioneros, había encendido el alerta en el sector transportista debido a las complicaciones que generaría un cese de actividades de tal magnitud en el sector comercial del país.