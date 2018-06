El líder de Corea del Norte fortalece lazos con China

Los gobernantes de China y Corea del Norte proclamaron ayer sus lazos de amistad durante una visita de Kim Jong-un a Beijing, adonde viajó para informar al gobierno chino sobre los resultados del histórico encuentro mantenido en Singapur el pasado 12 de junio con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La firme posición del gobierno y el Partido de China de reforzar las relaciones entre China y Corea del Norte no va a cambiar. No va a cambiar la buena amistad ni el apoyo de nuestro pueblo al pueblo de Corea del Norte”, dijo el presidente chino, Xi Jinping, al dar la bienvenida a Kim, según imágenes difundidas por la televisión estatal Cctv.

El líder norcoreano llegó temprano a la capital china en su tercera visita desde marzo último -cuando comenzó el deshielo entre las dos Coreas-, y la primera que no se realiza en secreto, tras otras dos en que los medios chinos no informaron sobre su presencia hasta su regreso.

El viaje se produce siete días después de que tuviera lugar la reunión política más esperada del año, en Singapur, en la que Kim y Trump acordaron un proceso de desnuclearización para Pyongyang, y en plena escalada de tensión comercial entre China y Estados Unidos.

“China valora mucho los resultados positivos que se han obtenido” en la cumbre, destacó Xi, que afirmó estar “muy contento” de ver que Kim y Trump “han mantenido un encuentro muy positivo en Singapur y de que se ha iniciado el compromiso para lograr la desnuclearización de la península”. Acompañado de la primera dama, Ri Sol-ju, y de distintos altos cargos de su gobierno, el líder norcoreano fue recibido por Xi y su esposa, Peng Liyuan, en el Gran Palacio del Pueblo de la capital.