El show siempre debe continuar

Un Mundial de fútbol es sinónimo de “temporada baja” para cualquier artista, y si se trata de los cantantes mucho más, pero algunos le encontraron la vuelta e hicieron como Mahoma: “si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña”, y se llegaron hasta Rusia para hacer shows y de paso seguir un poco al seleccionado argentino, o quizá al revés.

Sea como fuere, el caso es que coincidentemente con la víspera del partido ante Croacia se celebra el Día de la Bandera en Argentina, y el grupo Los Pericos brindará un espectáculo en la sala teatral Izvestiya Hall, situada en el centro de Moscú, a la que seguramente asistirán muchos compatriotas que al día siguiente viajarán a Nizhny Nóvgorod para ver al equipo de Lionel Messi.

Es que el espectáculo será a partir de las 20 y muchos tendrán que madrugar al día siguiente para recorrer los más de 600 kilómetros que separan a la sede del encuentro de la capital rusa.

Pero para que el gancho sea mayor, Los Pericos tendrán sobre el escenario a Ciro, otro cantante argentino, aunque en esta oportunidad sin Los Persas.

El Bracagol y su banda

El que en cambio se les adelantó y sí vino con su banda fue el actual entrenador de la sexta división de Boca Juniors, el ex delantero (y guitarrista) del club Héctor Bracamonte, quien ya se presentó el pasado sábado en Moscú con la Bracamonte Football Blues Band.

Pero, siempre con permiso de la directiva boquense, el también ex Los Andes armó una gira muy particular por la cual estará tocando en cada ciudad donde juegue el seleccionado con posterioridad al encuentro, siempre con el ánimo de prolongar la celebración, o, en el peor de los casos, suavizar las penas.

Por lo pronto ya tiene dos presentaciones previstas en los clubes Premio de NizhnI Nóvgorod y el martes en el Aurora de San Petersburgo, donde Argentina cerrará la primera fase ante Nigeria, donde habrá descuentos para los poseedores del Fan ID del Mundial e invitados especiales.

“Omar Itcovici fue quien armó la banda. Somos dos argentinos y un ruso”, explica el técnico de las inferiores de Boca en una nota publicada por el diario deportivo Olé.

Con respecto al estilo musical que practica la banda, el conocido como “Bracagol” en su época de futbolista contó: “La onda que tenemos es de blues clásico. También hacemos algunos temas de rock nacional argentino, que toco yo”.

Bracamonte desempeña su carrera como técnico al mismo tiempo que la actividad musical. Como DT fue ayudante de Rolando Schiavi en la Reserva xeneize, mientras que actualmente dirige a la Sexta división, que clasificó a semifinales del torneo.

Bracamonte pudo unir en este 2018 sus dos pasiones: el amor por el fútbol y la música, nada menos que en un país como Rusia que lo recibió en buena parte de su carrera profesional.

El ex delantero jugó más de 200 partidos en el gran monstruo europeo vistiendo las camisetas de FC Moscú, el Terek Grozny y el FC Rostov, entre el 2003 y el 2012.

El oriundo de Río Cuarto, Córdoba tuvo dos pasos por Boca Juniors como jugador. El primero en la temporada 1998/99 y luego de pasar por Los Andes y el Badajoz volvió al equipo porteño en 2002/3, convirtiendo en este regreso 17 goles en 39 juegos, antes de su partida hacia Rusia, donde ahora dejó la número cinco de lado para presentarse como cantante.