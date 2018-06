Firmaron el acta para el inicio de la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Guazú, que tiene un plazo de 10 meses

A orillas del arroyo Guazú, cabecera sur, se firmó ayer el acta de inicio de obra para la construcción del nuevo puente, a la altura del kilómetro 731 de la Ruta Nacional 12, en cuya oportunidad el titular de la empresa anunció que los trabajos comenzarán de “forma inmediata” y se estipula cumplir el plazo previsto de 10 meses, con una inversión cercana a los $95 millones.

El acto estuvo encabezado por la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter y el propietario de la Empresa adjudicataria, Premoldeados San Luis SA, Alberto Carranza. También participó el jefe del distrito Corrientes de la repartición nacional, Carlos Londra; y los intendentes de San Isidro, Vilma Ojeda; de Esquina, Hugo Benítez y de Goya, Ignacio Osella, jurisdicciones que se verán directamente beneficiadas con el viaducto.

La estructura tendrá 240 metros de largo y 14,50 de ancho, lo que mejorará la conexión entre las urbes citadas.

Tras la firma, Carranza expresó que “nuestra empresa es de San Luis, ya trabajamos para la provincia, hemos realizado trabajos en la Ruta 14, en este caso es una tremenda responsabilidad para nosotros dar cumplimiento en tiempo y calidad esta obra”. Añadió que “sabemos de la importancia que tiene para la zona, asumimos esta responsabilidad y las tareas se comenzarán a ejecutar en forma inmediata”.

Por su parte Jetter dijo que “lo que firmamos hoy es el acta de inicio de obra del planteo y es donde comienzan a correr los plazos; desde acá se tienen 10 meses, esperamos no tener ningún evento extraordinario”. Insistió que “en principio tendremos este tiempo, 10 meses y un puente absolutamente nuevo y que no sólo será más largo y más ancho, si no con un sistema de pilotes que evitará la tragedia que nos llevó a la situación por todos conocida”.