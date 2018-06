JOSEFA CLOTILDE EUGENIA TOMA DÍAZ ULLOQUE DE HOSPITAL Y ROMAGUERA

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Su esposo Jorge Hospital y Romaguera, sus hijos Jordi y Fernandito, sus hermanos Dulce María, Ramón y María Andrea Toma Diaz Ulloque, Juan Luis Binda, Paula y Miguel Amarilla, Peteí y Anita Amarilla participan con inmensa pena su fallecimiento. Rezaremos por vos y nunca te olvidaremos. c/401



Q.E.P.D.

Sus primos Santiago J. Zervino y Carlota Estrada de Zervino, con sus hijos: Mercedes y Constantino Ribes de Prada (a), Santiago J. (h), Angélica y Santiago Medrano, Fátima y Santiago García Costa, Manuel y José piden una oración a su querida memoria. c/366



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Sus primos Guille, Ernesto, Maruca Colombo y Alberto Funes, sobrinos Belén, Nazareth, Lourdes Lazcano, Raquel y León Funes. Sobrinos políticos Maximiliano Constantini, Roberto Molina. Delfina Constantini, Lujan y Leticia Molina Lazcano, participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma. c/361



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. El señor Carlos Romero Feris y señora Bertha Valdovinos, participan su fallecimiento y ruegan oración a su memoria. o/191



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. El señor Juan José Romero Feris Valdovinos, participa con pesar su fallecimiento y pide oración a su memoria. o/191



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Sus hermanos en el cariño: Alberto López Guanes, María Griselda I. Díaz Colodrero, sus sobrinos: José Alberto y José Ignacio, participan con inmenso dolor la partida al Cielo de la dulce, amorosa, amada “Pepiyín”, acompañando en este difícil momento a su esposo Jorge, sus hijos Jordi y Fernandito, y sus hermanas María Andrea, Dulce María y Ramón. Descanses en paz hermana. Por siempre en nuestros corazones. c/400

“Pepita”

Q.E.P.D.

Rafael Costa, sus hijos Rafael Gabriel y Emanuel Marcos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Querida Pepita. Rogamos una oración en su memoria. o/177



“Pepita”

Q.E.P.D.

María Antonia de la Sota, su esposo Rubén Grezca, y sus hijas Cecilia, Carla y Paula, participan con profundo dolor el fallecimiento nuestra Querida Amiga Pepita. Rogamos oraciones en su memoria. o/177



“Pepita”

Q.E.P.D.

El Grupo de Oración “En Vos Confío” participa con profundo dolor el fallecimiento de la Querida Pepita, integrante del grupo y una persona única, por su solidaridad incansable y por su devoción sin límites. Que brille para ella La Luz que no tiene fin. o/177



“Pepita”

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. El Dr. Alejandro Abraham, Graciela Zaimakis, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno. o/189



“Pepita”

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. El Directorio del Banco de Corrientes S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento. o/189



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Familia Trotti y personal de la confitería Panambi participan con profundo dolor y acompañan a los hijos, esposo y hermanos, elevando una oración en su memoria, que descanse en paz. o/179



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Dr. Eduardo Porta participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil tránsito a la familia y hermanas. o/179



“Pepita”

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Romilio A. Bruzzo, su esposa Leonor Martínez Pomarada, sus hijos Julio César, Ma. Evangelina y Maica, y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su querida familia en estas horas difíciles donde reina la tristeza. o/182



Falleció el 18/06/2018. Gustavo J. Ingaramo y Graciela María Gómez Vara y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento, y elevando una oración en su memoria. c/373



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Norma Gervasoni, Alejandra Fages y Agustina Miranda Gallino participan el fallecimiento de Pepita, y damos nuestros pésames a Dulce María, Andrea, Georgi y Fernandito con todo nuestro cariño. Que descanse en paz. c/372



Q.E.P.D.

Sus amigos Carlos Dure Artieda y Ana María Velar participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. c/365



Q.E.P.D.

María Mercedes Figueroa y Ricardo Melgar participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de su querida amiga “Pepi” y acompañan a su esposo, hijos y hnos. en tan triste momento. c/362



Q.E.P.D.

Alejandra Figueroa y Fernando Fader despiden con profundo dolor a la querida Pepita y acompañan a Ramón, Dulce María y María Andrea con oraciones en este triste momento. c/362



Q.E.P.D.

Directorio, profesionales y personal del Sanatorio San Juan participan con profundo pesar su fallecimiento y desean que sus familiares encuentren resignación. c/389



Q.E.P.D.

Su amiga del alma María José Armand Decoud participa con profundo pesar su partida y ruega por su eterno descanso. c/389



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. La Sra. Doly M. Paz Diaz, sus hijos Alfredo y Griselda, Carlos y Alejandra, Pino, sus nietos José Alberto, José Ignacio, Victoria y Carlitos, y el Sr. Julián A. Sotomayor, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración a su memoria. c/370



Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 18 de junio de 2018. Carlos Daniel Liva, Silvina Angélica Gómez Chapo de Liva y sus hijos Carlos y María Angélica participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Pepita y ruegan una oración en su memoria. c/377



Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 18 de junio de 2018. Alejandra y Enrique Van de Velde y sus hijos Juan María y Enriquito Participan el fallecimiento de su amiga Pepita y la despedimos con mucha tristeza y acompañamos a sus hijos, esposo y hermanos en estos momentos de dolor. c/377



(Pepita)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Lie Klogo Javier Alejandro Ballina participa con hondo pesar su fallecimiento. Rogando al Altísimo cristiana resignación a sus familiares y brille para ella la luz que no tiene fin. c/374



(Pepita)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Analía y Roberto Demonte, y su Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Nuestras oraciones para toda su familia. Pepita, descansa en paz. o/190



Q.E.P.D.

Esther Fernández López, Ricardo Cubells y sus hijos Marquitos y Juan Martín, acompañan en su dolor a la familia y ruegan una oración al Señor por su descanso. c/371



Q.E.P.D.

José Rolando Valsecia, Ma. Esther, Melina Valsecia, Alejandro Monreal, Noelia Valsecia, Esteban Zappa e hijos, acompañan a sus familiares en esta lamentable pérdida. Ruegan tenga un eterno descanso para Pepita. c/386



Q.E.P.D.

William Harvey, Martha García Harvey y Alicia García de Pérez Chávez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Brille para ella la luz que no tiene fin. c/384



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Pedro A. Díaz Colodrero, Sara Torrent de Díaz Colodrero, y sus hijos, Pedro de Alcántara y Victoria Mercedes, participan con gran dolor el fallecimiento de su queridísima amiga Pepita, acompañan con mucho cariño a su familia, y elevan oraciones por su eterno descanso. Te vamos a extrañar. c/383



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. La Comisión Permanente de Homenaje a Genaro Berón de Astrada y a los Mártires de Pago Largo, participa con hondo pesar el fallecimiento de su digna integrante y honorable Secretaria, defensora de los altos y heroicos valores de correntinidad y ruega oraciones en su memoria. c/383



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció en Ctes (Cap.) el 18/06/2018. Nelson Rafael Saucedo y familia participan con dolor su fallecimiento. c/376



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. Te despedimos con profunda tristeza querida Pepita. Tu personalidad generosa, tenaz, alegre, enmarcada en una profunda Fe Mariana. Te recordaremos por tu espíritu libre, por tus amables palabras en el desaliento y por ser una cristiana de acción y convicción. Rogamos al Altísimo te cobije, pidiendo a nuestra Madre María de Schoenstatt te tenga en sus brazos. Por siempre en nuestros corazones. Carmen y Guillermo Seguí. c/406



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Pancho, María Hortensia, Mónica y familias, participan el fallecimiento de la querida Pepita. Descansa en Paz. c/375



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció en Ctes (Cap.) el 18/06/2018. La Comisión Directiva del Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado (ICAL) participa con profundo dolor el fallecimiento de quién integraba la C.D. y colaboraba con la Institución. Se ruega oraciones por el eterno descanso de su alma. c/369



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. María Elvira Gómez Speroni y sus hijos Marcelo Sebastián y Yasmine María Gehan, la despedimos, con una sentida oración, a Pepita, abrazamos a su familia y muy especialmente a sus hermanos, María Andrea, Ramón, Dulce María y Juan Luis Binda, recordando que tuvimos el privilegio de conocerla. Agradecemos oraciones en su memoria. c/390



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Ma. del Carmen, Lucrecia, Cristina y Guadalupe acompañan con mucho cariño a Dulce María, Ma. Andrea y Ramoncito, y elevan una oración por el descanso de la querida Pepita. o/188



Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 16/VI/ 2018. Francisco José Scaramellini Guerrero y Marcia Elizabeth Adén, sus hijos Francisco y Erika, sus nietos Luciano y Agustina, participan el fallecimiento de su querida amiga y ruegan una oración en su memoria. c/385



Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 16/VI/ 2018. Francisco José Scaramellini Guerrero y Marcia Elizabeth Adén, hijos y nietos. Juan Carlos Scaramellini Guerrero y Susana Burgos, hijos y nieta, María Esther Scaramellini Guerrero, Mario Ramón Branca y Mercedes Raquel Scaramellini Guerrero, hijos y nieto, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/385



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Norma Rosario Tabernero de De La Vega, sus hijos José Benjamín De La Vega, Teresita de Jesús Seoane Mohando, María Teresa De La Vega y Miguel Ángel Pesca y familias, participan con gran dolor el fallecimiento de su querida amiga Pepita, ruegan oraciones a su memoria y hacen llegar a sus familiares sus más sentidos pésames y resignación cristiana. c/388



Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Entrañable y querida Pepita tus compañeros de Promoción de la Facultad de Ciencias Agrarias participan con profundo dolor tu desaparición inesperada, acompañando en tan doloroso momento a su esposo, hijos, hermanos y cuñado, rogando por el eterno descanso y resignación a su querida familia. c/382



Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Graciela Susana Rueda participa con profundo pesar su partida a la casa del Señor, rogando una oración por el eterno descanso de su alma y acompañando con afecto a su familia. c/382



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Brunilda Cenóz, Ma. Alejandra y Juan Tomás Figuerero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga Pepita y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/381



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Ernesto Antonio Seoane Riera y su esposa Edith Ercilia Teresita de Seoane Riera, participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan elevar una plegaria por el eterno descanso de su alma. c/363



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Patricia de Sagastizabal, Techi de Sagastizabal, Martín de Sagastizabal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando una oración y consuelo a su familia. c/396



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Sus amigos José Alejandro Zannini, Montserrat Solís Carnicer y familia, Aníbal Malvido, Irma Alba Farizano y familia, participan con pesar el fallecimiento de la querida Pepita y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. c/395



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Gilda C. de Leale, Elvira Lertora, Delia Yapi, Graciela Diez, Graciela Miraglio, Lidia Vicentín, Marilo Martínez, Nelly Duarte y Miriam Camino, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su amiga Dulce María y a toda la familia rogando una oración en su memoria. c/394



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Enrique Alberto Figueroa, María Gabriela T. Barbero, Claudio Joaquín Barbero, Irma Irene Lucero y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando una oración en su memoria. c/391



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. ¡Pepita! El Día de la Alianza de Amor, María de Schoenstatt, te llevó de la mano al lugar del Amor Hermoso, “donde los corazones laten en la intimidad con Dios”; en el Sitio por Él preparado. Nos dejas tu testimonio de vida cristiana como hija, madre, esposa, hermana, amiga, fidelidad en el cariño y la fe. Siempre recordaremos tu espíritu de servicio, el don de la amistad, y tu incansable entrega. Acompañamos a sus seres queridos con oración y esperanza. Rama de Madres de Schoenstatt. c/390



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Sus amigas de la infancia Graciela, María y Vilma la despiden con profundo dolor y acompañan a toda su familia. ¡Gracias Pepita por los momentos inolvidables que pasamos en tu casa! c/393



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Gianaqui Vamvakianos y Vilma Civetta de Vamvakianos participan con mucho dolor la partida de nuestra querida Pepita, y acompañan a toda su familia en este momento. c/393



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Marita Guerrero Leconte, sus hijas Alejandra, Elisa y Marcos, y su nieta Francesca participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/392



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Estoy impactado y apenado. Se necesitan unos días para digerir una muerte tan súbita. Ella sostenía las cosas con un gran corazón, y como dicen en el campo, para morirse solo hay que estar vivo. Ahora estará tranquila y descansando, porque las personas así no se merecen otra cosa. Don Eduardo Cabrera y Muñoz, Marqués de Villaseca y su esposa, Doña Trinidad Martínez Rosch, participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Pepita, y envían sinceras condolencias a su familia. c/387



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. El Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur, y su señora esposa Silvia Camino Pujol y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma. o/192



Q.E.P.D.

Falleció el 19/06/2018. El Dr. José Antonio Romero Feris y Sra., María Isabel Brisco participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus familiares en este doloroso momento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. o/193



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Carlos María Botello y Emma G. Ward de Botello, sus hijos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Pepita y acompañan con todo cariño a Jorge, sus hijos Jordi y Fernandito, y a sus hermanas Dulce María y María Andrea en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria. c/412



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Gustavo Lorenzo Brisco, María Lucía Tabeni de Lorenzo Brisco, sus hijos Gustavo Federico y Milagros Pagani, María Florencia (a) y Juan Pablo Scasserra (a) participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en su dolor y elevan una oración en su memoria. c/412



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Javier Botello, María Celeste Pérez Ruiz y sus hijas María Inés y María Emilia, participan con profunda pena el fallecimiento de su queridísima amiga Pepita, acompañando a su familia ante tan irreparable pérdida, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma. c/397



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Alberto Eduardo Rodríguez y Liliana del Rosario Vaccaro de Rodríguez participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y por el consuelo y resignación de sus hijos, esposo, hermanas y hermanos. c/404



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Jorge Félix Gómez, Ma. Antonieta Danuzzo de Gómez y flia, participan con gran pesar el fallecimiento Pepa y acompañan a Jorge, Jordi y Fernandito y hermana en este penoso momento. Oramos por su descanso en paz. o/195



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. José María Botello, Ma. Antonieta Gómez de Botello, sus hijos Juan Ignacio, Paula y Juan Ramón Albornoz, nietos: Santiago, Trinidad, Francisco y Josefina despiden a Pepita y acompañan a su querida familia orando por su alma. o/195



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Félix Ma. Gómez Danuzzo (a) participa su fallecimiento y acompaña a su familia en doloroso momento. o/195



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Hernán Félix Gómez Danuzzo y Ana Carmen La Plaza y sus hijas Milagros, Agustina y Belén participan su fallecimiento y acompañan a la familia Toma con gran cariño. o/195



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Martin Félix Gómez Danuzzo y familia participan el fallecimiento de Pepita, acompañando a su Flia. en triste momento. o/195



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Roberto (a) y Gaby Benítez (a), Robertito, Euge (a), Pablito Benítez, Ana Barreneche de Zapata (a) con inmenso dolor ruegan una oración por su querida hermana en el afecto Pepi, que brille para vos la luz que no tiene fin amiga. o/197



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Manuel Félix Sosa y Noemí Borjas de Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. Sus restos fueron velados en Córdoba 950. o/196



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Oscar Iván Carvalho, sus hijos Oscar Carvalho y Valeria Boden de Carvalho, Jorge A. Marello y Lía Carvalho de Marello, Ramón Carvalho y Victoria Cornejo de Carvalho, sus nietos y bisnietos, participan con gran dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria, que descanse en paz y consuelo a sus familiares y amigos. c/405



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Jorge A. Marello, Lía Carvalho de Marello, sus hijos Roberto Iván, Julieta y Gastón Ovejero Cornejo, Jorge Lascurain y Guadalupe Ovejero Cornejo de Lascurain y sus nietos, Octavio y Augusto Lascurain, participan con tristeza su partida, Dios la tenga a su lado y descanse en paz. Rogando oraciones por su partida y por el consuelo de sus familiares y amigos. c/405



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. María Eugenia Alemán Urquiza y sus hijos Camilo Revidatti, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Altísimo por su eterno descanso y paz y consuelo a su familia. c/402



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Serafina Casenave de Alemán Urquiza, hijos, nietos y bisnietos, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en tan doloroso momento. c/402



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/2018. Amiga querida, vamos a extrañar tus ocurrencias, tu voz melodiosa, tu hospitalidad, tu sencilla y generosa forma de ser para con todos, tu bondad a ciegas y tantas otras cosas que adornaban tu personalidad. Sin dudas has sido un ángel que nos dieron de prestado por un corto tiempo en la Tierra y ahora has partido de vuelta a alegrar el Cielo. Acompañamos con el amor y el cariño de siempre a Jorge, tus hijos, nietos y hermanos. Graciela y Alejandro Abraham, hijos y nietos. c/399



Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Cristela Oiz Almendral de Gigliani, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/410



Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Marta E. Gigliani de Goitia, sus hijos Julio Carmelo, Soledad y Juan Pablo Alessandrini, Julieta y Juan Cruz Meabe, y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/410



Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Andrés G. Gigliani (a) despide con profundo dolor a su amiga Pepita, y acompaña a la familia Toma en este difícil momento. Ruega una oración por su eterno descanso. c/410



Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Carmen Vallebella de Iglesia, Marcelo Ambrosetti y Ma. Elvira Iglesia de Ambrosetti participan su fallecimiento acompañando a sus familiares y rogando una oración en su memoria. c/409



Q.E.P.D.

Falleció el 18 de junio de 2018. Raúl Lértora, Elvira G. de Lértora junto a sus hijos y Rosita G. de Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus queridos hermanos Dulce María, María Andrea, Ramoncito y Juan Luis, a su esposo Jorge e hijos Yordi y Fernandito en este momento de dolor. Ruegan una oración por su querida memoria. c/408



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. Gladys E. Labat de Piazza; Rubén Leiva, Analía Piazza Labat de Leiva y Eugenio Leiva Piazza participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. c/407



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. María Teresa Alemán Urquiza de Ortellado, sus hijos Martín, Virginia, Justo, Osvaldo y Rosario y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo resignación y fortaleza a sus familiares. c/414



(PEPITA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. Tomas Gómez Ortellado participa con hondo pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigos Fernandito y Jordi y ruega a Dios por el eterno descanso de su alma y pronta resignación a su familia. c/414



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. Te despedimos con profunda tristeza querida Pepita. Tu personalidad generosa, tenaz, alegre, enmarcada en una profunda Fe Mariana. Te recordaremos por tu espíritu libre, por tus amables palabras en el desaliento y por ser una cristiana de acción y convicción. Rogamos al Altísimo te cobije, pidiendo a nuestra Madre María de Schoenstatt te tenga en sus brazos. Por siempre en nuestros corazones. Carmen y Guillermo Seguí. c/406



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. Perla, Quequela y David Starck y flias., participan su fallecimiento. c/398



Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/18. Miguel Ángel Vicente, Mercedes Repáraz de Vicente y familia, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso y resignación y consuelo para su familia. c/403