Máxima: “Inés estaba enferma y no podía hallar la felicidad”

La reina Máxima de Holanda rindió este martes un emotivo homenaje a su hermana menor Inés, que sufría depresión y fue hallada muerta hace casi dos semanas en su departamento de Caballito, en lo que se presume fue un suicidio.

En una inusual y personal intervención pública, la reina agradeció a quienes le enviaron cartas y mensaje de apoyo tras la muerte de Inés Zorreguieta, de 33 años.

“Mi pequeña, querida y talentosa hermana Inés estaba enferma. No podía hallar la felicidad, no conseguía sentirse mejor”, dijo Máxima al visitar un centro médico en Groningen.

“Nuestro único alivio es que ella está, al fin, en paz”, dijo. La reina aludió a las “innumerables cartas” que recibió y agradeció “el respeto que la gente ha mostrado a mi familia en estos momentos tan duros”.

Las palabras de Máxima se dieron durante el primer acto oficial en su agenda tras los días de luto. Fue una visita a una nueva clínica de lucha contra el cáncer en Groningen, acto que tenía previsto el mismo día que falleció Inés y que debió cancelar.

Apenas se enteró la noticia de la muerte de su hermana, Máxima de Holanda suspendió su agenda y viajó a Buenos Aires para asistir junto con su familia al funeral. La monarca estuvo acompañada por su marido, el rey Guillermo Alejandro, y las tres hijas del matrimonio. Fue una ceremonia íntima, reducida al círculo familiar y algunos allegados -entre ellos, la primera dama, Juliana Awada- y a puertas cerradas. El sepelio de Inés se hizo en el mismo cementerio donde están los restos de su papá, Jorge Zorreguieta, empresario y ex funcionario de la última dictadura militar, que murió el año pasado de cáncer.

Esta fue la primera vez que Máxima habla el público sobre la muerte de su hermana. A poco de conocerse la noticia, la Casa Real había emitido un comunicado en el que se informó que estaba “conmocionada y muy triste”. Luego fue su marido, el rey Guillermo, quien días más tarde agradeció el afecto recibido.