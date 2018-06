Moyano acordó suba del 25% más un bono y se desactiva el paro

El sindicato de Camioneros anunció que llegó a un acuerdo con los empresarios del sector para otorgar un 25% de aumento a sus afiliados, pero fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que todavía no fue homologado. Las fuentes de la cartera laboral indicaron que la negociación con los empresarios “fue concretada en un bar y no en el Ministerio”. Además, sostuvieron que el acuerdo “tiene vicios”, motivo por el que todavía no lo convalidarán.

Por su parte, Hugo y Pablo Moyano brindaron una conferencia de prensa en tono amenazante, en la que aseguraron que el acuerdo “no necesita homologarse”. “El aumento se logró y hay que pagarlo. Si no pagan, aténganse a las consecuencias”, lanzó el presidente de Independiente.

El acuerdo al que llegaron implica el pago del aumento en tres tramos. El 8% en julio, el 7,6% en noviembre y 7,6% en marzo. Con el bono acordado, el aumento alcanzaría el 25%. “Logramos que el salario de los trabajadores mantenga el poder adquisitivo. El 25% será aplicado en sueldos básicos y en todos los salarios”, sostuvo Moyano.

Durante la conferencia el sindicalista aseguró que se sumarán al paro del lunes 25 de junio convocado por la CGT porque “los camioneros somos solidarios”.