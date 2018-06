Perdieron todo en incendio de su casa

Una familia perdió todo en el incendio de su departamento en alquiler ubicado por calle 475, entre Cuba y Loreto, en el barrio Quintana.

“Perdí todas mis cosas, todo, me quedé sin nada, no sé ni qué camino agarrar”, dijo la mujer y rompió en llanto. Y no es para menos, perdió desde la ropa de su nieta que está internada en terapia intensiva, hasta los muebles y electrodomésticos de su casa.

Mientras tanto, otra de las vecinas dijo a Radio Sudamericana que estaba retirando del pensionado. "Hace dos semanas que alquilo y la semana anterior hubo un desperfecto técnico con el calefón del vecino, en el edificio en general hay una falla”. “Tengo una nena con problemas del pulmón y esto es un problemón”, expresó.