Trump anticipó que visitará España post Mariano Rajoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de viajar a España al inicio de la entrevista que mantuvo ayer en el Despacho Oval con Felipe VI, en presencia de la reina Letizia y su esposa Melania.

El anterior presidente, Mariano Rajoy, invitó a Trump a visitar España durante su visita a la Casa Blanca, en septiembre pasado, pero el nuevo Gobierno no mostró ninguna urgencia en recibirlo.

En medio de los gritos de los periodistas, Trump sólo respondió a una de las múltiples preguntas que quedaban en el aire. ¿Planea viajar a España? “Yes. I will go to Spain” (Sí, iré a España), contestó.

“Es un país precioso. Estuvimos en España no hace demasiado tiempo y nos encantó”, dijo refiriéndose a él y a su esposa Melania. Para el Gobierno español se trata de un huésped incómodo, enfrentado a los valores que Europa representa y muy impopular en el país ibérico, pero con una invitación vigente del anterior Ejecutivo sobre la mesa que sería inamistoso retirar.

De Europa, Trump sólo visitó hasta ahora Francia, Bélgica, Italia, el Vaticano y Polonia y aún tiene pendiente viajar al Reino Unido.

El presidente estadounidense destacó las “excelentes” relaciones entre los dos países, sobre todo en los campos comercial y militar (el intercambio de bienes es favorable a Estados Unidos), mientras que el Rey ha subrayado la “historia común” y la “herencia compartida”, especialmente visible en Luisiana y Texas, dos estados que acaba de visitar.

“Hay muchos temas de interés común, compartimos esfuerzos en muchas áreas, pero hay una cuestión básica, que es el valor que damos a la democracia”, añadió.