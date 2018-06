Uruguay se enfrenta a Arabia Saudita buscando el pase a octavos

La selección de Uruguay, que en su debut le ganó 1-0 a Egipto, buscará hoy ante Arabia Saudita el triunfo por el Grupo A que lo clasifique a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

El partido se jugará a partir de las 12 de la Argentina en el estadio Rostov Arena con capacidad para 43.702 espectadores. El árbitro será el francés Clement Turpín, con televisación de TyC Sports y DirecTV.

La selección de Uruguay venció en su presentación a Egipto por 1-0, con un agónico gol señalado -con un certero cabezazo- por el defensor José María Giménez.

El técnico Oscar Washington Tabárez, de 71 años, proyecta realizar dos cambios respecto del partido ante los egipcios y los dos serían en la zona del mediocampo, con la intención de tener un mejor dominio del balón.

Así, ingresarían en la zona media Cristian "Cebolla" Rodríguez (ex jugador de Independiente) y Carlos Sánchez (ex Godoy Cruz y River), reemplazados en el segundo tiempo ante Egipto, en lugar de Nahitan Nández, de Boca Juniors, y de Giorgian De Arrascaeta, de Cruzeiro de Brasil.

En tanto, el arquero Fernando Muslera, del Galatasaray de Turquía, podrá igualar -con 13 encuentros mundialistas- el récord de Ladislao Mazurkiewicz, legendario arquero de Peñarol.

"Me llena de orgullo que mi nombre esté en el top de esa lista de Uruguay. Es un orgullo personal y también para mi familia. Toda la vida quise jugar al fútbol, llegar a Europa y defender a la selección. Esto que se ha dado no ha sido fácil y se ha conseguido gracias a todos los compañeros que he tenido", dijo días atrás Muslera, quien nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1986, cuando Uruguay perdió 1-0 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial de México.

Mazurkiewicz, fallecido en 2013, jugó los Mundiales de Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974. En todos completó grandes actuaciones, pero sobre todo en México, donde el equipo "charrúa" llegó hasta las semifinales. Allí fue eliminado por el Brasil (a la postre campeón del mundo) de Pelé, y Mazurkiewicz fue elegido el mejor arquero del campeonato.

En Arabia Saudíta todas las responsabilidades de la derrota se centraron en el entrenador argentino Juan Antonio Pizzi, pero el titular de la federación de ese país, Nawai Al Temyat, ex futbolista del Al Hilal, señaló que "por ahora sigue al frente del cuerpo técnico, luego decidiremos sobre su continuidad"

No obstante, sostuvo que "el entrenador es el responsable técnico de la derrota de su equipo. La posesión (de la pelota) no sirvió".

El plantel del equipo árabe vivió en las últimas horas un momento de tensión y dramatismo cuando el avión que lo trasladó a la ciudad de Rostov se prendió fuego en una de sus turbinas al momento del aterrizaje.

La Federación de Fútbol de ese país, en un mensaje publicado en Twitter, aclaró que sólo se trató de un susto y que todos los tripulantes quedaron a salvo.

El incidente, grabado con los teléfonos de algunos de los pasajeros, se produjo por un "desperfecto mecánico" cuando la nave se disponía a tocar suelo en esa sede de Rusia.

--Posibles formaciones--

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres; Carlos Sánchez, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Cristian "Cebolla" Rodríguez; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.

Arabia Saudíta: Abdullah Al-Mamuaiouf; Yasir Al Shahrani, Motaz Hawsawi, Omar Othman, Mohammed Alburayk; Yahis Al-Sehri, Abdullah Otayf, Salman Al-Faraj, Taiseer Al-Jassam, Salem Al Dawsari; y Mohammed Al Sahlawi. DT: Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Cancha: Rostov Arena

Hora de inicio: 12:00

TV: TyC Sports y DirecTV.