Con UNICEF y OPS como aliados, el Ministerio de  Salud avanza en la estrategia contra la obesidad infantil

“La lucha contra la obesidad y el sobrepeso infantil es una de las prioridades de la gestión y una de las 10 metas establecidas por el Presidente, y en esto la sociedad civil tiene un papel central”, definió Rubinstein, y agregó que “el acompañamiento de organismos como Unicef y OPS es muy importante para sensibilizar a los distintos actores involucrados y avanzar en políticas públicas concretas que frenen este flagelo”.

Según estadísticas del Ministerio de Salud, la obesidad ha aumentado en la Argentina más del 40% en los últimos ocho años, mientras que Argentina es el primer consumidor de bebidas azucaras per cápita en la región.

Del encuentro, que se realizó en la sede de la cartera sanitaria, participaron la representante de OPS en Argentina, Maureen Birmingham, la representante de Unicef, Ana de Mendoza, la directora de Promoción de la Salud y Control de las Enfermedades No Transmisibles del ministerio de salud nacional, Verónica Shoj, y técnicos especialistas en la materia.

En ese marco, el ministro adelantó que la cartera sanitaria viene trabajando en un Plan Nacional de Prevención para la obesidad y el sobrepeso infantil – cuyo lanzamiento se prevé para la segunda mitad del año– que incluye políticas proactivas de educación, promoción y prevención de la problemática, así como también la implementación de marcos regulatorios que desincentiven la producción de alimentos no saludables.

