Educación requiere que las charlas sobre aborto en las escuelas sean “responsables”

Para que una escuela en Corrientes pueda dictar talleres o charlas relacionadas a la Educación Sexual Integral (ESI), y que estén por fuera de la currícula prevista, la institución debe informar de esta intención al Ministerio de Educación. Así lo indicó a El Litoral la directora de Nivel Secundario, Práxedes López, quien explicó que el objetivo es “saber qué tipo de contenido es el que se va a bajar a las aulas”.

En los últimos meses, el debate sobre el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo ganó terreno en varios ámbitos de la sociedad, y la educación no estuvo exenta de esto. Además de las tomas de colegios en Buenos Aires por el pedido del dictado de ESI por parte de los estudiantes, en Corrientes un grupo de médicos pro vida estuvo dando charlas sobre aborto en unos 30 establecimientos capitalinos, según había contado a este medio el doctor Alfredo Revidatti, coordinador provincial de Hospitales.

Consultada al respecto, la directora López manifestó desconocer estas disertaciones en instituciones educativas, aunque remarcó que se insiste con la necesidad de que las escuelas comuniquen acerca de estas actividades, para que los alumnos y alumnas no reciban información o con alguna intencionalidad. “Intentamos ser lo más prolijos posible cuando hablamos de aborto o educación sexual. En ese sentido, somos respetuosos de las posturas, pero buscamos bajar contenido responsable”, subrayó.

Asimismo, la funcionaria aclaró que estos talleres o charlas deben estar sujetos a alguna cátedra o asignatura, y que no necesariamente deba ser Biología.

Capacitaciones

Mientras tanto, Educación busca avanzar con las capacitaciones para docentes en materia de ESI. A cargo de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), la semana que viene se realizarán tres jornadas de formación en esta materia, que será destinada a unos 300 maestros de toda la provincia. Según manifestó la directora López, esta actividad buscará abarcar a educadores de varias asignaturas, no necesariamente a los de Biología, ya que el objetivo es que cualquiera pueda contar con las herramientas para dar una clase de ESI.