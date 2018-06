El partido de Rajoy tiene siete candidatos a sucederlo

Tras la renuncia del conservador Mariano Rajoy a seguir liderando el Partido Popular (PP) en España a raíz de su destitución al frente del gobierno, la formación cerró ayer el plazo de presentación de candidaturas con siete aspirantes a sucederlo.

Dos de los siete candidatos acaparan el protagonismo después de que el favorito Alberto Núñez Feijóo se retirara de la carrera: la ex “número dos” de Rajoy en el gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

La rivalidad de ambas en el gobierno de Rajoy era conocida y ahora cada una de ellas intentará salir vencedora del cónclave que decidirá al nuevo líder del partido conservador y que se celebrará el 21 y 22 de julio.

Es la primera vez que el partido elige mediante un proceso interno a su líder.

“Soy una militante más y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad”, expresó Sáenz.

Por su parte, Cospedal afirmó estar “para dar la batalla con todas mis energías en un momento en el que nuestra formación es esencial para el futuro de España”.

El vicesecretario de Comunicación del partido y una de las voces más destacadas de una nueva generación en el PP, Pablo Casado, apunta a postularse como la tercera vía después de haberse negado a integrar ninguna de las dos candidaturas de las favoritas.

También se presentó el ex canciller José Manuel García Margallo y tres perfiles menos conocidos para la opinión pública: el diputado Ramón García Hernández, el ex líder de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo, y el concejal de una localidad valenciana, Elio Cabanes.