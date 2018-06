Ivan Rakitic aseguró que Messi está feliz junto al seleccionado

Ivan Rakitic, mediocampista del seleccionado de Croacia y compañero de Lionel Messi en Barcelona, reveló ayer que el capitán del seleccionado argentino “dosificó energías en los últimos tiempos” en el equipo catalán “para jugar el Mundial”.

“Messi dosificó energías en los últimos partidos con Barcelona pensando en jugar el Mundial. La verdad es que nunca lo veo a él más feliz que cuando tiene que jugar con el seleccionado argentino”, confió Rakitic durante la conferencia de prensa ofrecida en Nizhny Novgorod, el estadio donde su equipo se enfrentará hoy con el combinado conducido por Jorge Sampaoli, por la segunda fecha del Grupo D.

En cuanto al partido de hoy, Rakitic también se dio un tiempo para analizarlo. En ese sentido sostuvo que Croacia está dispuesta “a hacerle la vida imposible a la Argentina”.

“Para mí, Messi es el mejor futbolista de la historia. Yo soy muy amigo de él y siempre le deseo lo mejor, salvo el jueves”, expresó el croata por adopción, nacido en Suiza hace 30 años.

La revelación de Rakitic conmocionó a los presentes y puso blanco sobre negro respecto de la relación que mantiene Messi con Barcelona por un lado, y con el seleccionado argentino por el otro, para dejar expuesto también sin tapujos un hecho que bien podría generarle algún cuestionamiento de parte de la parcialidad “blaugrana”.

Sin filtro, el futbolista croata se expresó respecto de su compañero y amigo. Los hinchas argentinos, muy reconocidos por eso, aunque quizá en Barcelona no tanto.

Pero de acuerdo con lo que en algún momento se le reclamaba al rosarino, estos dichos invierten la carga de la prueba respecto de lo que representa para Messi la camiseta argentina. Por si había dudas.

Maradona es el único

El ex futbolista Robert Jarni, que integró el seleccionado de Croacia en el Mundial de 1998, opinó que “Messi solo no puede ganar un Mundial, el único jugador que pudo hacer eso fue Maradona”.

“Messi solo no puede ganar un Mundial, el único que vi y que pudo hacer eso fue Maradona”, comentó el croata Jarni, de 50 años y ex jugador del Betis y el Real Madrid, en una entrevista que concedió a la Agencia EFE.

“Creo que Messi no es ese tipo de jugador, porque hemos visto que con Barcelona juega muy bien porque está acompañado por los otros jugadores que están casi a su nivel. Con Argentina no juega bien como en el equipo español”, añadió el ex futbolista, integrante de una generación dorada del fútbol croata como Davos Suker, Robert Prosineki y Zvonimir Boban, entre otros.

El ex futbolista, quien se desempeñaba como lateral por la izquierda, fue consultado sobre si a Messi le hace falta un mediocampista como el croata Luka Modric, del Real Madrid y figura del seleccionado balcánico que se medirá con la Argentina mañana en Nizhni Novgorod.

“Creo que le haría falta un jugador así, muchas veces veo que Messi baja hasta la mitad de la cancha a recibir la pelota y organizar el juego, eso no es lo suyo. Le faltan dos mediocampistas que le puedan dar la pelota limpia para que reciba cerca del arco contrario”, analizó.

Jarni indicó finalmente que el seleccionado croata, a diferencia del argentino, no depende de un solo jugador.

“Croacia no depende de un solo jugador ya que además de Modric tiene otras figuras como Ivan Rakitic, Milan Badelj o Ivan Perisic”, concluyó.